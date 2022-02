O excesso de vitaminas pode trazer problemas para a saúde?

Se você está comendo de forma desequilibrada, quer perder gordura ou ganhar músculos e acredita que tomar vitaminas é a solução para resolver essas questões, fique atento. Em busca do corpo perfeito, a suplementação de vitaminas vem sendo praticada por diversas pessoas. Alguns suplementos são facilmente encontrados e prometem aumentar músculos, fornecer mais energia e até eliminar o excesso de gordura. Por isso, é comum as pessoas usarem os suplementos acreditando que irão melhorar rapidamente o desempenho e obter mais resultados nos treinos ou no emagrecimento.

(Imagem Ilustrativa: Bruno /Germany por Pixabay)

A classe médica alerta sobre os riscos e as consequências de se consumir vitaminas em excesso, sem prescrição e acompanhamento de um especialista. Conversei sobre o assunto com a médica Franciele Santos (CRM: 17173927/SP) e, de acordo com ela, a ingestão de vitaminas em cápsulas, por exemplo, só é indicada quando, por meio de exames clínicos, identifica-se a necessidade de reposição e, mesmo assim, apenas quando o benefício for maior do que o risco.

“Ao suplementar, sem prescrição e sem acompanhamento médico, a conduta se torna perigosa, porque as doses são individualizadas. Não é como uma receita de bolo, que tem um molde pronto”, explica a médica.

Ainda segundo Franciele , a resposta à terapêutica deve ser avaliada mensalmente, de acordo com o propósito específico a ser atingido, pois a hipervitaminose, que é o excesso de vitaminas no organismo, pode levar a um quadro de intoxicação.

“Um prato de comida colorido, normalmente é essencial para se obter uma variedade de nutrientes”, recomenda a médica.

Alguns alimentos são fartos de vitaminas, como, por exemplo, os peixes, as oleaginosas e os frutos do mar, que são ricos em vitamina E, substância que faz parte do tratamento contra a esteatose hepática e a sarcopenia, sendo igualmente empregada no campo da medicina ortomolecular, como agente antienvelhecimento. Mesmo assim, a dose não é padrão e deve respeitar a peculiaridade da terapêutica e suas indicações.

“Vejo, com frequência, as pessoas ingerindo cápsulas de vitaminas. Seria mais prudente buscar o fisiológico e ingerir frutas, leguminosas, peixe, arroz, entre outros alimentos funcionais”, ensina.

Outra reposição bastante comum é a de vitamina D. E, apesar da indicação ser somente para pacientes com risco de deficiência, é comum encontrar adolescentes consumindo para a perda de peso ou o ganho de massa muscular. A reposição, inclusive, mesmo para quem realmente necessita, pode ser feita por meio de dieta, contendo carnes, peixes gordurosos de águas profundas, gema de ovo e fígado de boi.

“Vale lembrar que de nada adianta suplementar, no caso da vitamina D e não se expor ao Sol, por dez minutos, todos os dias”, alerta Franciele.

Como identificar a deficiência de nutrientes?

Anemia, baixa energia e cansaço constante, unhas quebradiças e excesso na queda de cabelo. são alguns sinais da falta de nutriente, mas lembre-se: procure um médico no surgimento de qualquer um desses sintomas. Ele saberá com base em análise e exames se os suplementos serão necessários.

Fonte: EuAtleta