Pêssego: calorias, benefícios e tabela nutricional da fruta da cor de 2024

O “Peach Fuzz”, ou “penugem do pêssego” em tradução literal, foi escolhido como cor do ano de 2024 pela Pantone. E para além da cor, o pêssego também é uma ótima escolha de fruta para quem está buscando uma dieta mais saudável. Com baixo teor calórico e alta concentração de água, vitaminas e minerais, o pêssego é excelente para a pele, o coração e o sistema imunológico. Sendo uma fruta bastante doce e suculenta, o pêssego é comumente visto como um “potencial vilão” para a dieta, mas a nutricionista Daniela Zuin garante que a realidade é exatamente o oposto: a fruta tem poucas calorias, apenas 39 a cada 100 gramas. Como um pêssego médio tem cerca de 150 gramas, uma unidade tem menos do que 60 calorias.

(Imagem Ilustrativa de G.C. por Pixabay)

“O pêssego definitivamente não é um vilão quando se trata de calorias. Na verdade, é quase o oposto! Imagine uma fruta suculenta e doce como o pêssego. Você pode pensar: ‘Deve ser calórica, certo?’ Mas aí vem a surpresa: uma porção de 100 gramas de pêssego tem apenas cerca de 39 calorias. Isso é menos do que uma maçã pequena! Então, se você está de olho na balança, pode respirar aliviado”, garante a profissional.

É rico ainda em betacaroteno, um carotenoide, ou seja, um pigmento natural presente em alguns alimentos. Após ingerida, a substância tem a capacidade de se converter em vitamina A. Além disso, a nutricionista ressalta ainda que o pêssego é um excelente aliado para manter o funcionamento do sistema digestório em dia.

“Se você está procurando um lanchinho que também ajude a manter o intestino funcionando direitinho, o pêssego é uma ótima opção. Porém, não é porque o pêssego ajuda a regular o intestino que você vai sair comendo um cesto inteiro deles. Equilíbrio sempre!”. Confira a seguir a tabela nutricional da fruta.

Tabela Nutricional – Porção de 100g

Valor energético: 39kcal

Água: 89g

Proteínas: 0,9g

Gorduras totais: 0,3g

Carboidratos: 9,5g

Açúcares: 8,4g

Fibras: 1,5g

Vitamina C: 6,6mg

Vitamina A: 16µg

Potássio: 190mg

Cálcio: 6mg

Benefícios do pêssego

Antioxidante – Fonte de vitaminas A e C, a o pêssego tem propriedades antioxidantes, ou seja, de combate aos radicais livres e ao envelhecimento;

Melhora o trânsito intestinal – Rica em fibras como a pectina, a fruta ajuda a aumentar a absorção de água no intestino, prevenindo a prisão de ventre, e ainda serve de alimento para as bactérias que formam a microbiota intestinal;

Reforça a imunidade – Alimentos ricos em betacaroteno, como o pêssego, também são conhecidos como “Pró vitamina A”, e a vitamina A reforça o sistema imunológico.

Contribui para a saúde dos ossos, dentes e dos olhos – Isso porque a vitamina A estimula a produção de colágeno e fortalece os ossos e dentes, já que participa diretamente no processo de remineralização de cálcio, ferro e fósforo na matriz óssea. Além disso, também protege a córnea e estruturas do globo ocular, sendo um aliado da saúde dos olhos.

Ajuda na hidratação – Afinal, o pêssego é 85% água.

Receita de pêssego em calda caseiro

Aprenda a fazer uma receita de pêssego em calda caseiro

Além da fruta natural, o pêssego em calda também é uma opção muito popular em todo o Brasil. Porém, as duas versões não são exatamente iguais, e Daniela Zuin apontou as principais diferenças.

“De um lado temos o pêssego natural, fresco e suculento, com sua capa de fibras, vitaminas e antioxidantes, pronto para salvar o dia com poucas calorias e muitos benefícios para a saúde. Do outro lado, temos o pêssego em calda, doce, irresistível e mergulhado em uma deliciosa calda açucarada, mas com mais calorias e açúcar. Se você quer saúde e leveza, vá de pêssego natural. Mas se você está buscando um pouco de indulgência, o pêssego em calda pode ser a sua escolha para momentos especiais”, sugere.

Ingredientes:

1 ½ xícara (chá) de água

½ xícara (chá) de adoçante culinário

2 colheres (sopa) de suco de limão

1 pedaço de canela em pau

10 cravos

3 pêssegos médios, maduros, porém firmes, cortados ao meio e sem caroço

½ xícara (chá) de folhas de manjericão frescas picadas (opcional, caso queira decorar)

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela grande, misture a água, o adoçante, as raspas e o suco de limão, cravo e a canela;

Leve para ferver em fogo médio-alto, mexendo sempre, até dissolver o adoçante;

Quando dissolver, adicione as metades dos pêssegos;

Tampe a panela e deixe cozinhar, virando os pêssegos por cerca de 20 minutos ou até que estejam macios;

Com uma escumadeira, transfira os pêssegos para um prato e reserve;

Leve o líquido de volta para o fogo e cozinhe até reduzir para cerca de ¾ de xícara, por de 10 a 12 minutos;

Retire do fogo, acrescente o manjericão e deixe esfriar à temperatura ambiente por cerca de 40 minutos;

Retire as cascas dos pêssegos e coloque-os em um pote, despejando a calda fria sobre eles;

Tampe e guarde na geladeira.]

A profissional ainda dá dicas de quais são os momentos mais adequados para consumir cada uma das versões do pêssego.

“Imagine o pêssego natural como uma opção versátil: no café da manhã, cortado em cima do iogurte, no lanche da tarde, no jantar, em uma salada com fatias de pêssego… Agora, o pêssego em calda, pense nele como uma opção para ocasiões especiais: uma sobremesa para impressionar, como uma torta de pêssego em calda, um upgrade no seu sorvete básico de baunilha… Mas o pêssego fresco pode ser um curinga em receitas também, sendo grelhado ou assado. Em resumo, pêssego fresco para o dia a dia, pêssego em calda para aqueles momentos especiais. E lembre-se: não importa como você escolha saborear seu pêssego, o importante é curtir cada mordida”.

Fonte:

Daniela Zuin é nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais (@NutrindoIdeais) e especialista em nutrição clínica e estética. Com título de especialização em Nutrição Clínica pela Centro Universitário do Triângulo e especialista em fitoterapia pela VP, Master Coach em Emagrecimento, especialista em Nutrição Estética.

Fonte: EuAtleta