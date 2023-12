Uma xícara de morangos ou mirtilos por dia reduz risco de demência

Um novo estudo realizado pela Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, publicado em outubro na revista científica Nutrients, apresentou dados positivos que ajudam a prevenir a demência. Segundo os pesquisadores, o consumo de uma xícara de morangos ou mirtilos pode ajudar na prevenção ou no controle de sintomas de uma série doenças ainda sem cura relacionadas ao declínio cognitivo que ocorre com o envelhecimento, incluindo o Alzheimer.

“Entre as principais causas da doença de Alzheimer estão fatores genéticos (certos genes aumentam o risco), envelhecimento, fatores de estilo de vida e ambientais, histórico familiar, condições como doenças cardiovasculares e diabetes. Existem medicamentos para reduzir sintomas, como donepezil e rivastigmina, que infelizmente têm eficácia muito limitada. E há terapias não medicamentosas, como exercícios cognitivos, além do suporte psicossocial, gerenciamento de comorbidades e estilo de vida”, comenta o médico Christian Aguiar, especialista em medicina funcional e integrativa.

Outros estudos mais antigos já sugeriam a eficácia do consumo de morangos na prevenção da doença de Alzheimer, assim como de mirtilos. A doença hoje representa cerca de 80% dos casos de demência no mundo, e a fase dita pré-clínica da doença, quando aparecem os primeiros déficits cognitivos, surge a partir dos 40 anos.

Esse novo estudo controlado, duplo cego e randomizado, traz ainda mais confiança no papel dessas frutas na prevenção do declínio neurocognitivo. A pesquisa analisa 34 pacientes, com idades entre 50 e 65 anos, que estavam com excesso de peso e apresentavam queixas de declínio cognitivo leve. Eles foram divididos em dois grupos que, ao longo de um período de 12 semanas, foram orientados a ingerir diariamente um suplemento em pó destinado a ser misturado com água durante o café da manhã. Um grupo recebeu suplementos contendo algo equivalente a uma xícara de morangos inteiros (a dose padrão), enquanto o outro recebeu um placebo. Todos foram orientados a evitar o consumo de frutas ou suplementos correspondentes para não influenciar no resultado.

Durante a pesquisa, os pacientes foram submetidos a uma série de testes e foram monitorados antes e depois do período de consumo do suplemento. Os resultados indicaram que o grupo que administrou o suplemento de morangos apresentou aprimoramentos na memória e uma notável diminuição nos sintomas depressivos. Essa melhoria, segundo os pesquisadores, pode ser associada a uma “capacidade executiva aprimorada”, que contribui para uma melhor neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de formação de novos neurônios e conexões entre os mesmos.

Tanto o morango quanto o mirtilo são ricos em antocianinas, que são flavonoides, conhecidos pela função antioxidante, anti-inflamatória e antiproliferativa. Alimentos ricos nessas substâncias se caracterizam pela forte coloração rosa, azul, roxa e vermelha. Além dos morangos e mirtilos, a antocianina também pode ser encontrada em abundância na uva roxa, framboesa, açaí e ameixa, por exemplo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de demência, como a doença de Alzheimer. Ainda segundo a instituição, até 2050 esse número deve atingir a marca dos 130 milhões de casos, com o aumento da expectativa de vida da população. O cuidado, entretanto, não deve ser apenas redobrado durante a meia idade. Uma boa cognição é essencial ao longo de toda a vida, principalmente na infância.

“A prevenção do Alzheimer deve começar cedo, idealmente na infância e adolescência. Isso porque é durante o início da vida que se desenvolve a massa crítica de neurônios e de conexões entre os mesmos que ajudará a postergar ou prevenir o declínio cognitivo e início da demência”, orienta o médico.

Entre as prioridades que devem ser levadas em conta pelos pais, estão a prática de exercícios físicos, a restrição de telas de equipamentos eletrônicos e, principalmente, a alimentação. É necessário ter controle sobre a alimentação dos filhos e também atentar-se ao consumo de açúcar e alimentos processados.

Nutrientes que ajudam a prevenir o declínio cognitivo

Ômega 3 – Compostos por dois principais componentes chamados EPA e DHA. O EPA é importante principalmente como anti-inflamatório, enquanto o DHA para formar novas conexões entre neurônios.

– Compostos por dois principais componentes chamados EPA e DHA. O EPA é importante principalmente como anti-inflamatório, enquanto o DHA para formar novas conexões entre neurônios. Colina – Presente na gema do ovo, no fígado, nos peixes gordurosos e em pequenas quantidades em múltiplos vegetais. Importante para formar fosfatidilcolina, que compões a membrana dos neurônios, e para formar acetilcolina, neurotransmissor chave para a memória e a inteligência.

– Presente na gema do ovo, no fígado, nos peixes gordurosos e em pequenas quantidades em múltiplos vegetais. Importante para formar fosfatidilcolina, que compões a membrana dos neurônios, e para formar acetilcolina, neurotransmissor chave para a memória e a inteligência. Vitamina D – Importante para a neuroplasticidade e para conter a inflamação no cérebro, é encontrada em cogumelos, gemas de aves criadas com exposição ao sol, como as galinhas caipira, e peixes gordurosos como as sardinhas. Mas, principalmente, é sintetizada pelo próprio organismo após o contato da luz do sol com a pele.

– Importante para a neuroplasticidade e para conter a inflamação no cérebro, é encontrada em cogumelos, gemas de aves criadas com exposição ao sol, como as galinhas caipira, e peixes gordurosos como as sardinhas. Mas, principalmente, é sintetizada pelo próprio organismo após o contato da luz do sol com a pele. Antioxidantes como vitamina C e E – Protegem os neurônios de pessoas propensas à demência contra radicais livres. A vitamina C é muito presente em frutas cítricas, como laranja e acerola. A vitamina E, em oleaginosas e fontes de gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas. O azeite de dendê está entre as principais fontes.

– Protegem os neurônios de pessoas propensas à demência contra radicais livres. A vitamina C é muito presente em frutas cítricas, como laranja e acerola. A vitamina E, em oleaginosas e fontes de gorduras monoinsaturadas e poli-insaturadas. O azeite de dendê está entre as principais fontes. Curcumina – Presente na cúrcuma longa ou açafrão da terra, é anti-inflamatório.

– Presente na cúrcuma longa ou açafrão da terra, é anti-inflamatório. Fosfatidilserina – Presente em alimentos como ovos, fígado, lecitina de soja, peixes gordurosos e laticínios, forma a membrana dos neurônios e contribui para a maior eficiência cognitiva e motora.

– Presente em alimentos como ovos, fígado, lecitina de soja, peixes gordurosos e laticínios, forma a membrana dos neurônios e contribui para a maior eficiência cognitiva e motora. Polifenóis como pterostilbeno, resveratrol, antrocianinas e catequinas – Presentes em alimentos como chá verde, vinho tinto, suco de uva integral, mirtilos, açaí, frutas vermelhas e cacau. Aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro, a formação de conexões entre neurônios, agem como anti-inflamatórios e protegem neurônios contra radicais livres.

– Presentes em alimentos como chá verde, vinho tinto, suco de uva integral, mirtilos, açaí, frutas vermelhas e cacau. Aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro, a formação de conexões entre neurônios, agem como anti-inflamatórios e protegem neurônios contra radicais livres. Magnésio – Necessário para mais de 300 reações químicas e para a produção e utilização de energia pelos neurônios, produção de neurotransmissores como serotonina e proteção dos neurônios contra excesso de cálcio. É encontrado em grãos, sementes, oleaginosas e folhas verdes escuras.

“Os morangos e os mirtilos podem ajudar a diminuir o risco ou ao menos retardar o aparecimento de qualquer demência. Algumas não são passíveis de prevenção, mas ainda assim ao nutrir, desinflamar e proteger contra radicais livres faz muito sentido que possam ter seu início retardado”, completa Aguiar.

Principais sintomas do Alzheimer:

Perda de memória que afeta as atividades diárias

Desorientação de tempo e lugar

Dificuldade em realizar tarefas familiares

Problemas com linguagem

Julgamento prejudicado

Alterações de humor e personalidade

Como prevenir?

Dieta saudável (mediterrânea, anti-inflamatória ou low carb, por exemplo);

Exercício regular;

Manutenção de vida social ativa;

Controle de fatores de risco cardiovascular;

Estímulo cognitivo (leitura, quebra-cabeças);

Suplementos básicos com foco em nutrição dos neurônios.

