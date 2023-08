Profissionais do Programa Mais Médicos reforçam unidades de saúde de Atibaia

Cinco profissionais do Programa Mais Médicos (PMM) estão reforçando unidades de saúde de Atibaia desde o início de julho, ampliando o atendimento à população da cidade, que foi contemplada com um total de sete médicos após manifestar interesse em receber esses profissionais pelo programa.

Dois médicos estão em processo de contratação, enquanto cinco já estão trabalhando nas unidades de Cerejeiras (2), Tanque (2) e Rio Acima (1), em distribuição feita pela Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a demanda. Atibaia já tinha dois profissionais atendendo pelo Programa Mais Médicos.

Os médicos do PMM fazem parte da equipe de saúde da família e, entre as atividades deles, está a visita domiciliar a pacientes acamados de suas respectivas áreas. “Estamos gostando muito do atendimento, o doutor é super atencioso e nos explica tudo muito bem. Toda a equipe está de parabéns pelo atendimento. Só tenho a agradecer”, disse o morador Ronaldo Sampaio, cujo pai, Noberto, recebe a visita em casa de um médico do PMM contratado no ciclo antigo e que atende na região do Portão.

O Programa Mais Médicos, que havia sido suspenso nos últimos anos, foi retomado no país em 2023 e é parte de um esforço do Governo Federal, com apoio de estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O programa busca resolver a questão emergencial do atendimento básico ao cidadão e também cria condições para continuar a garantir um atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam cotidianamente o SUS.

Além de estender o acesso, o programa proporciona melhorias na qualidade e humaniza o atendimento, com médicos que criam vínculos com seus pacientes e com a comunidade. Fortalecer a Atenção Primária é um passo importante para garantir o acesso da população à saúde.

