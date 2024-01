Resoluções para 2024: que tal colocar a saúde em dia?

Todo fim de ano e início de outro surge um clima meio nostálgico, reavaliando o ano que passou, e ao mesmo tempo otimista, com metas e planos para o que acabou de chegar. É um momento de olhar para a própria vida e pensar o que desejamos manter e o que queremos cortar. E isso serve para tudo, um desejo de viagem, uma mudança, um relacionamento, um emprego, uma rotina… Assim como para quem também pensa na saúde e no autocuidado. Fazer uma lista de metas ou desejos pode ajudar a estabelecer prazos e fazer com que eles saiam do papel e se realizem de fato. O Eu Atleta conversou com dois médicos, Cristiana Meirelles e André Faria, para ouvir quais são os cuidados básicos para um 2024 mais saudável.

(Imagem Ilustartiva de Jared Rice por Unsplash)

É essencial que se busque constantemente medidas de promoção de saúde gerais, tais como:

Manter um peso dentro da faixa ideal;

Exercitar-se com frequência, ao menos 150 minutos por semana (idealmente 300 minutos);

Ter uma dieta saudável e balanceada, evitando excessos e alimentos ricos em açúcares simples, gordura saturada, ultraprocessados/industrializados e apostando em frutas, legumes, oleaginosas e fibras;

Evitar hábitos associados a muitas doenças, como tabagismo e consumo excessivo de bebida alcoólica;

Fazer uma consulta médica anual detalhada, como rotina de orientação e prescrição de exames de check-up para rastreamento de fatores de risco e condições assintomáticas;

Manter o calendário vacinal em dia.

Vacinas que não podem faltar na caderneta de jeito nenhum

A vacinação de rotina para todos os adultos deve incluir a aplicação das vacinas:

dTpa/dT (contra difteria, tétano e coqueluche)

Influenza (gripe) anualmente

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Hepatites A e B

HPV (Papilomavírus humano)

Varicela (para suscetíveis)

Febre amarela

Dengue

Covid-19

Outras vacinas são recomendadas em determinadas situações a depender da situação epidemiológica e da existência de comorbidades, como as meningocócicas B e ACWY, pneumocócicas 13/15 e 23 e herpes zoster. E em se tratando de maior prevalência de algumas doenças no verão, a vacina contra dengue é uma das prioritárias.

E para quem vai viajar para fora do país, a recomendação depende da região para onde a pessoa vai. Há países que exigem que a vacinação contra febre amarela esteja atualizada. Em outros locais, há maior risco de algumas doenças como poliomielite, febre tifoide e dengue, por exemplo, sendo então indicadas as vacinas contra esses agentes infecciosos por conta da situação epidemiológica.

Exames anuais

Recomenda-se avaliação médica anual, com história clínica e exame físico detalhado. A partir daí, avaliando fatores como idade, histórico familiar de doenças e presença de fatores de risco, o médico poderá indicar exames laboratoriais gerais e, a depender do caso, outros exames complementares tais como teste ergométrico, ultrassonografia abdominal, mamografia, colonoscopia, densitometria óssea, dentre outros. Dentre os exames laboratoriais, os mais comumente solicitados são:

Hemograma completo (avaliação de anemia, infecções/inflamação e outros distúrbios sanguíneos)

Glicemia e hemoglobina glicada (avaliação de risco de diabetes)

Lipidograma completo (avaliação do colesterol total e frações, importante fator de risco cardiovascular)

Creatinina (avaliação da função renal)

TGO, TGP (avaliação de distúrbios do fígado)

Ferro, ferritina, saturação de transferrina (avaliação das reservas de ferro)

TSH (avaliação da função tireoidiana)

PSA (rastreamento de câncer de próstata em indivíduos acima de 45 a 50 anos)

Para atletas

Atletas ou praticantes de atividade física não-profissional, a depender do contexto clínico, frequentemente realizam exames específicos voltados para avaliação da saúde cardiopulmonar, como teste ergoespirométrico e ecocardiograma transtorácico.

É interessante também, quando possível, realizar o detalhamento da composição corporal de gordura corporal e massa muscular, por meio de exames como bioimpedanciometria e/ou densitometria de corpo inteiro. Em muitos casos, recomenda-se também avaliação com fisioterapeuta do esporte, para avaliação física e funcional da postura e movimento e baropodometria (“teste da pisada”), com objetivo de identificar possíveis incapacidades que possam comprometer a performance, bem como na orientação de prevenção de lesões articulares e musculares.

Fontes:

Cristiana Meirelles é médica infectologista pediátrica e gerente médica da Beep Saúde;

André Faria é médico endocrinologista, doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo e gerente médico da Beep Saúde.

Fonte: EuAtleta