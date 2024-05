Saúde: Qual é a importância do café da manhã e o que comer

Pular o café da manhã ou fazer combinações desequilibradas pode comprometer a saúde e o controle de peso.

Café da manhã como um rei vs jejum Intermitente pulando o café da manhã: são tantas vertentes e crenças sobre a primeira refeição do dia, mas não existe uma regra.

Dependendo do objetivo, do estilo de vida e da história clínica de cada indivíduo, há uma recomendação. É a primeira refeição do dia e a realização dela é vista como comportamento alimentar saudável.

(Imagem Ilustrativa de Dad hotel por Unsplash)

O que a ciência tem mostrado? O ser humano foi feito para ser ativo durante o dia e descansar durante à noite, assim funciona nosso relógio biológico.

Benefícios de realizar café da manhã:

Fornecimento de energia para iniciar o dia após longo período de jejum;

Aumento da variedade de nutrientes;

Maior controle da ingestão energética ao longo do dia;

Menor tendência à compulsão alimentar noturna;

Melhora no controle de peso, na resposta glicêmica e no desempenho cognitivo.

Estudos mostram que indivíduos que têm o hábito de comer maior quantidade de alimentos à noite possuem maior risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis como obesidade, diabete e doenças cardiovasculares.

A escolha dos alimentos e a proporção dos macronutrientes – carboidratos, proteínas e gorduras – vão depender do tipo de dieta e do estilo de vida do indivíduo.

No planejamento das refeições da dieta, o café da manhã equivale a cerca de 15% a 25% da ingestão energética diária, não é a maior refeição do dia. A maior proporção de calorias está no almoço e jantar.

Macronutrientes e os alimentos:

Carboidratos: pão integral, pão árabe, tapioca, aipim, batata doce, aveia, granola, frutas, bolacha de arroz, cuscuz de milho, polvilho, mel, melado;

Proteínas: leite, iogurte, homus, queijos, frango, ovo e tofu;

Gorduras: amêndoa, castanha, abacate, sementes e coco.

Sugestões de preparações:

Cuscuz de milho com queijo minas curado;

Tapioca com ovo mexido;

Pão árabe com homus;

Pão integral com pasta de tofu;

Batata-doce com ovo cozido;

Iogurte com frutas e granola;

Panqueca de banana com pasta de amendoim;

Bebida vegetal de amêndoa, abacate e proteína vegetal;

Crepioca de frango desfiado;

Mingau de aveia e banana.

O planejamento da dieta deve ser individualizado, levando em consideração estilo de vida, objetivos, prática esportiva, hábitos alimentares, história clínica, cultura e preferências alimentares.

Fonte: EuAtleta