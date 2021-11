O governo de São Paulo vai liberar a obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes externos a partir do dia 11 dezembro, mesmo não tendo atingido a meta estipulada pela própria gestão estadual de redução de indicadores da pandemia (leia mais abaixo).

O uso continua obrigatório em áreas internas e no transporte público, inclusive dentro das estações e terminas de ônibus. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) em coletiva de imprensa no início da tarde desta quarta-feira (24).

Sem atingir metas, estado de SP retira exigência do uso de máscara ao ar livre a partir do dia 11 (Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

A proposta foi aprovada pelo Comitê Científico, grupo de especialistas que orientam a gestão de João Doria (PSDB), e ocorre em meio a um crescimento no número de casos no estado.

A média móvel diária de mortes registrada no estado foi de 61 nesta quarta-feira (24). O valor é 34% maior do que o registrado há 14 dias, o que para especialistas indica tendência de alta na pandemia. Já a média diária de casos é de 1.289, valor 10% maior do que o de 14 dias, o que aponta tendência de estabilidade.

No final do mês passado, a gestão estadual havia condicionado a flexibilização aos seguintes indicadores:

Vacinação completa de 75% da população

Média diária de casos abaixo de 1.100

Média diária de mortes abaixo de 50

Média diária de internações abaixo de 300

Mas nenhum indicador foi alcançado ainda. Os dados desta quarta-feira (24) são:

Vacinação completa da população: 74,5%

Média diária de casos: 1.289

Média diária de mortes: 61

Média diária de internações: 318

De acordo com Doria, o estado deve atingir a meta de 75% da população vacinada nesta quinta-feira (25).

Embora a liberação do uso da máscara seja uma orientação para todo o estado, as prefeituras têm autonomia para decidir continuar com a obrigatoriedade por mais tempo.

Fonte: G1.globo.com