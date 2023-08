Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Atibaia conta com projeto “Boas Práticas em Cardiologia”

Desde julho a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Atibaia conta com um importante projeto que busca oferecer um melhor atendimento e cuidado ao paciente com doenças cardiovasculares. Foi implantado o programa “Boas Práticas em Cardiologia”, que adota diretrizes assistenciais para diminuir os índices de mortalidade por doenças cardiovasculares, que são consideradas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a principal causa de morte em todo o mundo.

O projeto “Boas Práticas em Cardiologia” consiste na avaliação das taxas de adesão às diretrizes assistenciais no cuidado ao paciente com insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e síndrome coronariana. Entre os impactos positivos para a UPA estão: acesso a serviços e profissionais especializados; manejo e resolutividade em tempo adequado e potencial redução da morbimortalidade de pacientes cardiopatas.

UPA Cerejeiras (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

“O projeto é importante para Atibaia porque qualifica as equipes de saúde no manejo aos pacientes em urgências cardiovasculares, com equipamento de última geração, atendimento e transferência mais ágil para o serviço de referência”, disse Patrícia Gomes Telles, enfermeira responsável da UPA.

O programa é uma iniciativa do PROADI-SUS (Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde), juntamente com Hospital HCor, Sociedade Brasileira de Cardiologia e AHA (American Heart Association), através da adaptação do programa da AHA intitulado Get With The Guidelines. Hoje, a iniciativa reúne seis hospitais sem fins lucrativos, que são referência em qualidade médico-assistencial e gestão, e que desembolsam valores correspondentes a determinados tributos, aplicando em projetos de interesse do Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto Boas Práticas oferece apoio às instituições públicas no desenvolvimento de estratégias e intervenções voltadas à melhoria da qualidade assistencial e segurança do paciente, com ênfase na realização do exame de eletrocardiograma para diagnóstico de síndromes coronárias agudas “SCA”, ou seja, infarto agudo do miocárdio “IAM” e arritmias cardíacas graves, em tempo reduzido. O exame é laudado em até 10 minutos pelo cardiologista do projeto, favorecendo um fluxo de atendimento prioritário e agilizando os casos que necessitem de transferência. Além disso, a iniciativa promove a capacitação de médicos e equipe de enfermagem, por meio de teleconsultorias e sessões de aprendizagem virtual.

Fazem parte do apoio à UPA a oferta de aparelhos para realização de eletrocardiograma; oferta de notebooks com câmera, viabilizando a videochamada e pretendendo aumentar a interação entre médicos; capacitação online da equipe para utilização do equipamento de eletrocardiograma; e emissão de laudos por médicos do Boas Práticas, 24h por dia, 7 dias por semana.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia