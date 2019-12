Troca de Faixas de Judô conta com presença de medalhista do PAN

No último sábado, dia 14 de dezembro, aconteceu a 16ª edição do evento “Troca de Faixas de Judô”. A ação foi realizada pela Associação Paulo Alvim de Judô de Atibaia – APAJA, com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, no Ginásio do São João Tênis Clube. O evento contou com mais de mil crianças e adolescentes, dos 11 polos da cidade e promoveu a integração entre os alunos por meio da formatura.

A 16ª Troca de Faixas de Judô contou com a presença e participação da judoca atibaiense, Nathália Brígida, que foi aluna do Projeto Municipal de Judô de 2003 a 2007. Em 2015 a atleta conquistou a medalha de bronze no Pan de Toronto.

O principal objetivo do evento foi valorizar todo o esforço feito durante o ano por aluno. A troca de faixa, nova graduação, simboliza um novo ciclo de conhecimento técnico no judô além de motivar as crianças na busca da superação de novos desafios.

Os interessados em conhecer os projetos esportivos, para todas as idades, devem procurar a Secretaria de Esportes e Lazer pelo telefone (11) 4411-2767 ou pelo e-mail: esportes@atibaia.sp.gov.br .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia