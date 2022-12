Atibaia é contemplada no Prêmio Top Destinos Turísticos 2022

Atibaia é a cidade das flores, dos morangos e dos negócios e eventos! A cidade acaba de ser campeã na categoria “Turismo de Negócios e Eventos” do Prêmio Top Destinos Turísticos 2022, que contou com a participação de 130 municípios paulistas e tem como objetivo identificar e selecionar os melhores destinos turísticos do Estado de São Paulo. O município chegou à final da categoria concorrendo com as cidades de Sud Mennucci e Tatuí, sagrando-se a grande vencedora após votação de um júri técnico formado por profissionais de reconhecida competência em diversos setores de mercado, além de votação popular aberta pelo site oficial do prêmio.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A premiação aconteceu em cerimônia na tarde de quarta-feira (7), no Memorial da América Latina, em São Paulo, com a presença de autoridades de diversos municípios paulistas e dos organizadores e parceiros do prêmio, além da presença da delegação da Secretaria de Turismo de Atibaia representando a cidade na solenidade.

Em 2022, na 4ª edição do Prêmio Top Destinos Turísticos, os municípios puderam se inscrever em três categorias de um total de 17 disponíveis: Turismo de Aventura; de Compras; Cultural; Ecoturismo; de Esportes; de Estudos e Intercâmbio; Gastronômico; Náutico; de Negócios e Eventos; de Parques Temáticos; de Parques Naturais; de Pesca; Religioso; Rural; de Saúde; Social; e de Sol e Praia. Atibaia foi Top Campeã em Turismo de Negócios e Eventos e também se inscreveu nas categorias Turismo de Aventura e Turismo Gastronômico. E vale lembrar que os municípios concorreram em condições de equidade pelo prêmio, uma vez que o total de votos populares foi ponderado pela quantidade de habitantes (conforme IBGE) e transformados em pontos.

O Prêmio Top Destinos Turísticos é uma realização conjunta da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) e da SKÅL Internacional São Paulo, com apoio institucional da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, além do apoio da Associação Paulista dos Municípios (APM), da Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp), da Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo (Amitesp), da União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp) e da Visite São Paulo – São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB).

Diferenciais de Atibaia

Conforme a Secretaria Municipal de Turismo, além de contar com inúmeros atrativos turísticos voltados para diferentes perfis de visitantes e de ser lembrada por suas belezas naturais, Atibaia dispõe de uma notável infraestrutura hoteleira, bastante diversificada, com aproximadamente 6.000 leitos hoteleiros (distribuídos entre pousadas, campings, hotéis fazenda, hotéis urbanos e resorts) e 200 salas para eventos, além de um rico e requintado setor gastronômico.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com localização privilegiada, situada entre duas das mais importantes rodovias para o desenvolvimento da região, Fernão Dias (BR-381) e Dom Pedro I (SP-065), próximo a centros metropolitanos como São Paulo, Guarulhos, Campinas e São José dos Campos, e com fácil acesso aos três maiores aeroportos do Estado de São Paulo (Cumbica/Guarulhos, Congonhas/São Paulo e Viracopos/Campinas), Atibaia se destaca e tem grande procura pelo segmento MICE (do Inglês: Meeting, Incentive, Congress and Events), conhecido no Brasil como Turismo de Negócios e Eventos, recebendo anualmente cerca de um milhão de turistas que visitam a cidade para realizar negócios e os mais variados eventos – condição que movimenta a economia do município.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia