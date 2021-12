Atibaia receberá R$ 7,6 milhões do Governo do Estado para obras voltadas ao turismo

Em razão de convênio assinado com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – Dadetur, da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Atibaia receberá R$ 7,6 milhões para investir em obras voltadas ao desenvolvimento do turismo na cidade. O recurso será utilizado em obras de revitalização do pouso de Voo Livre e melhorias na estrada da Pedra Grande.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Do total, R$ 1,5 milhão serão investidos na revitalização do pouso, com destaque para um portal de entrada. O restante da verba será destinado às obras de melhorias da estrada que dá acesso à Pedra Grande, na Serra do Itapetinga – principal patrimônio ambiental de Atibaia e “cartão-postal” do município, que pertence ao mosaico de conservação do Parque Estadual do Itapetinga. Com 1.480 metros acima do nível do mar, a Pedra Grande tem afloramento rochoso e é conhecida por sua beleza contemplativa, além de ter uma das principais rampas naturais do país para a prática do voo livre.

O Dade (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias) é um órgão que libera recursos do Fundo de Melhoria das Estâncias, utilizado na execução de obras e programas ligados ao desenvolvimento do turismo em 70 cidades paulistas que são reconhecidas como estâncias, como é o caso de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia