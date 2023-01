Atibaia registra grande aumento de solicitação de inclusão no Cadastro Único

Nos últimos meses, Atibaia vem recebendo uma demanda crescente de munícipes para inclusão no Cadastro Único, porta de entrada para programas sociais. Responsável pela inclusão, atualização e recadastro na cidade, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) tem trabalhado de forma intensa para auxiliar famílias e indivíduos, e, mesmo com cerca de 100 atendimentos diários, atualmente existe uma fila para o atendimento.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O grande aumento para novos cadastros, segundo a SADS, está diretamente ligado ao crescimento da situação de pobreza da população e ainda a um consenso de que a mudança do nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil, pelo Governo Federal, confundiu as pessoas beneficiadas pelo Auxílio Emergencial. Em abril de 2020, o município de Atibaia tinha 8.000 famílias inscritas no CadÚnico, enquanto que hoje são 14.597. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social ampliou o número de atendimentos na cidade, com o objetivo reduzir a espera dos munícipes.

O Cadastro Único é um registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Ele foi criado pelo Governo Federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras de forma gratuita. Ao se inscrever ou atualizar seus dados no Cadastro Único, o cidadão pode participar de vários programas sociais. Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter sempre o cadastro atualizado.

Atualmente 28 programas federais utilizam a base do Cadastro Único para a gestão de suas ações, como o Programa Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Criança Feliz, entre outros. A inscrição no Cadastro Único garante que o Ministério da Cidadania e os órgãos gestores dos outros programas direcionem os serviços e benefícios a quem realmente precisa, aos mais pobres e vulneráveis.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia