Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A frente fria que passou no fim de semana sobre a costa do Sudeste ajudou a organizar um fluxo maior de umidade pelo estado de São Paulo. Apesar dessa instabilidade, destaque novamente para temperaturas altas nesta semana pelo estado de São Paulo, com atenção para chuva forte, principalmente durante as tardes. Ainda há risco elevado para alagamentos e transbordamentos de rios e córregos.

Esse padrão mais típico de verão segue no decorrer dos próximos dias e a sensação de abafamento continua. Na quinta-feira (16), a chuva se torna mais irregular e mal distribuída e a partir de sexta-feira (17), a temperatura máxima volta subir, com o volume de chuva diminuindo cada vez mais.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (13), dia começa com bastante variação de nebulosidade, mas com aberturas de sol. Tempo abafado, com temperatura subindo de forma gradativa e atenção para chuva forte a partir da tarde. Máxima de 29º e mínima de 19º.

A previsão para a terça-feira (14) é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 20º.

A quarta-feira (15) começa com sol entre nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva com moderada a forte intensidade À tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 19º.

Para a quinta-feira (16), a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 29º e mínima de 18º.

Na sexta-feira (17) o sol aparece entre nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather