Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O desenvolvimento de um novo sistema frontal voltará a ganhar mais intensidade neste fim de semana no Sul do Brasil. No domingo (12), essa frente fria estará na altura da costa de São Paulo. A frente fria ajuda a canalizar um corredor de umidade, portanto, a chuva chega nas primeiras horas do domingo no estado paulista, com potencial de temporais desde o começo do dia.

(Imagem Ilustrativa de Pawel Czerwinski por Unsplash)

Apesar da passagem da frente fria, as temperaturas seguem altas, com sensação de abafamento.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta quinta-feira (9), o sol aparece entre nuvens de manhã. As pancadas de chuva estão previstas a partir da tarde, com alerta para temporais. Máxima de 29º e mínima de 17º.

A previsão para a sexta-feira (10) é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva ao longo do dia. Máxima de 29º e mínima de 20º.

O sábado (11) deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 27º e mínima de 19º.

No domingo (12), a chegada de uma frente fria à região provoca aumento de nebulosidade. Há expectativa de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 19º.

Na segunda-feira (13) o sol aparece entre nuvens pela manhã e deve chover à tarde. Máxima de 29º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather