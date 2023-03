Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O primeiro fim de semana do outono será com muito sol e calor em todo o estado de São Paulo. As condições para pancadas de chuva aumentam, especialmente no domingo (26). As altas temperaturas e a chegada de uma frente fria ao litoral paulista vão facilitar a formação de nuvens carregadas a partir da tarde.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





O calor continua na região de Atibaia nesta sexta-feira (24). O sol predomina, mas podem ocorrer algumas pancadas de chuva no final da tarde. À noite o céu fica aberto. Máxima de 31º e mínima de 17º.

O sábado (25) também deve ser de sol e algumas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva partir da tarde. Máxima de 31º e mínima de 18º.

A previsão para o domingo (26) é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 32º e mínima de 19º.

Na segunda-feira (27) a passagem de uma frente fria provoca aumento de nebulosidade, mas ainda faz calor. Podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 30º e mínima de 17º.

Para a terça-feira (28), a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 29º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather