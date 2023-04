Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Atibaia

A semana começou com tempo firme e ensolarado, com poucas nuvens. Mas essas condições meteorológicas devem se alterar nos próximos dias.

Já nesta quarta-feira (12) há condição de chuva isolada e rápida à tarde e à noite. Na quinta-feira (13), com a chegada de uma frente fria e o calor, as pancadas de chuva vão ocorrer de forma mais generalizada. Na sexta-feira (14), a frente fria já se afasta do litoral de São Paulo, mas a presença de uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e o Sul do Brasil vai ajudar na formação de nuvens carregadas sobre todo o estado. No sábado (15), a previsão quase não se altera. A formação de uma nova área de baixa pressão atmosférica sobre o oceano, na altura do Rio De Janeiro, vai manter as instabilidades no estado paulista.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (12) será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À tarde a temperatura sobe e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. À noite o céu fica aberto. Máxima de 26º e mínima de 16º.

Para a quinta-feira (13), a previsão é sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 28º e mínima de 17º.

A previsão para a sexta-feira (14) é de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 26º e mínima de 18º.

O sábado (15) deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 24º e mínima de 17º.

No domingo (16) o sol aparece entre muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva rápidas a qualquer hora. Máxima de 26º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather