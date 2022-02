Covid-19: Atibaia registra 99 novos casos nesta sexta-feira (11)

O município de Atibaia não teve registro de morte por Covid-19 nesta sexta-feira, 11 de fevereiro, permanecendo com 360 óbitos confirmados desde o início da pandemia. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados mais 99 casos da doença. Com os novos registros, Atibaia atinge a marca de 16.268 casos confirmados.

Confira os números da Covid-19 nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro:

Notificações: 31.599

Descartados: 15.142

Confirmados: 16.268

Recuperados: 14.123

Em investigação: 189

Óbitos confirmados: 360

Óbitos suspeitos: 13

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 26%

Hospital Novo Atibaia – 100%

Hospital Albert Sabin – 26% Hospital Novo Atibaia – 100% UTI:

Hospital Albert Sabin – 25%

Hospital Novo Atibaia – 75%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 61%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 70%

Santa Casa de Socorro: 100%

Relação de novos casos confirmados:

16170º: Mulher 32 anos – Em Isolamento Social;

16171º: Mulher 31 anos – Em Isolamento Social;

16172º: Mulher 26 anos – Em Isolamento Social;

16173º: Homem 60 anos – Em Isolamento Social;

16174º: Homem 58 anos – Assintomático;

16175º: Homem 40 anos – Recuperado;

16176º: Mulher 36 anos – Em Isolamento Social;

16177º: Homem 42 anos – Em Isolamento Social;

16178º: Mulher 29 anos – Em Isolamento Social;

16179º: Homem 78 anos – Assintomático;

16180º: Mulher 33 anos – Recuperada;

16181º: Mulher 38 anos – Recuperada;

16182º: Mulher 33 anos – Recuperada;

16183º: Homem 59 anos – Recuperado;

16184º: Homem 36 anos – Recuperado;

16185º: Mulher 35 anos – Recuperada;

16186º: Homem 36 anos – Recuperado;

16187º: Mulher 18 anos – Assintomática;

16188º: Homem 53 anos – Recuperado;

16189º: Homem 23 anos – Recuperado;

16190º: Mulher 8 anos – Recuperado;

16191º: Mulher 58 anos – Em Isolamento Social;

16192º: Homem 48 anos – Recuperado;

16193º: Mulher 9 anos – Em Isolamento Social;

16194º: Homem 43 anos – Em Isolamento Social;

16195º: Mulher 20 anos – Em Isolamento Social;

16196º: Mulher 34 anos – Em Isolamento Social;

16197º: Homem 14 anos – Em Isolamento Social;

16198º: Mulher 18 anos – Em Isolamento Social;

16199º: Mulher 31 anos – Em Isolamento Social;

16200º: Homem 63 anos – Em Isolamento Social;

16201º: Mulher 59 anos – Em Isolamento Social;

16202º: Homem 39 anos – Em Isolamento Social;

16203º: Mulher 21 anos – Em Isolamento Social;

16204º: Mulher 31 anos – Recuperada;

16205º: Mulher 36 anos – Em Isolamento Social;

16206º: Mulher 24 anos – Em Isolamento Social;

16207º: Mulher 58 anos – Em Isolamento Social;

16208º: Mulher 35 anos – Em Isolamento Social;

16209º: Homem 42 anos – Em Isolamento Social;

16210º: Mulher 23 anos – Em Isolamento Social;

16211º: Mulher 35 anos – Em Isolamento Social;

16212º: Mulher 57 anos – Em Isolamento Social;

16213º: Homem 11 anos – Em Isolamento Social;

16214º: Mulher 8 anos – Em Isolamento Social;

16215º: Homem 60 anos – Em Isolamento Social;

16216º: Homem 67 anos – Em Isolamento Social;

16217º: Mulher 37 anos – Recuperada;

16218º: Homem 37 anos – Assintomático;

16219º: Homem 30 anos – Em Isolamento Social;

16220º: Homem 41 anos – Recuperado;

16221º: Homem 46 anos – Em Isolamento Social;

16222º: Homem 39 anos – Em Isolamento Social;

16223º: Mulher 65 anos – Em Isolamento Social;

16224º: Mulher 42 anos – Em Isolamento Social;

16225º: Mulher 38 anos – Em Isolamento Social;

16226º: Homem 10 anos – Em Isolamento Social;

16227º: Mulher 32 anos – Em Isolamento Social;

16228º: Mulher 24 anos – Em Isolamento Social;

16229º: Mulher 38 anos – Em Isolamento Social;

16230º: Homem 44 anos – Em Isolamento Social;

16231º: Homem 35 anos – Recuperado;

16232º: Mulher 28 anos – Recuperada;

16233º: Mulher 35 anos – Em Isolamento Social;

16234º: Mulher 54 anos – Em Isolamento Social;

16235º: Mulher 49 anos – Em Isolamento Social;

16236º: Mulher 59 anos – Em Isolamento Social;

16237º: Mulher 29 anos – Em Isolamento Social;

16238º: Mulher 63 anos – Em Isolamento Social;

16239º: Homem 57 anos – Em Isolamento Social;

16240º: Mulher 36 anos – Em Isolamento Social;

16241º: Homem 21 anos – Em Isolamento Social;

16242º: Homem 30 anos – Em Isolamento Social;

16243º: Homem 58 anos – Em Isolamento Social;

16244º: Homem 66 anos – Assintomático;

16245º: Homem 65 anos – Em Isolamento Social;

16246º: Homem 35 anos – Em Isolamento Social;

16247º: Mulher 29 anos – Em Isolamento Social;

16248º: Homem 52 anos – Em Isolamento Social;

16249º: Homem 24 anos – Recuperado;

16250º: Mulher 16 anos – Em Isolamento Social;

16251º: Mulher 33 anos – Em Isolamento Social;

16252º: Mulher 32 anos – Recuperada;

16253º: Mulher 72 anos – Recuperada;

16254º: Mulher 51 anos – Recuperada;

16255º: Mulher 18 anos – Recuperada;

16256º: Homem 31 anos – Assintomático;

16257º: Mulher 27 anos – Assintomática;

16258º: Mulher 68 anos – Recuperada;

16259º: Mulher 55 anos – Em Isolamento Social;

16260º: Mulher 49 anos – Recuperada;

16261º: Mulher 18 anos – Recuperada;

16262º: Mulher 12 anos – Recuperada;

16263º: Mulher 9 anos – Recuperada;

16264º: Homem 2 anos – Recuperado;

16265º: Homem 7 anos – Recuperado;

16266º: Mulher 2 anos – Recuperada;

16267º: Mulher 10 anos – Recuperada;

16268º: Homem 8 meses – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia