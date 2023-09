Deic desativa laboratório de drogas sintéticas em Atibaia

Um laboratório de drogas sintéticas que funcionava em um imóvel de Atibaia foi desativado por policiais do Departamento de Estadual de Investigações Criminais (Deic) na tarde da última quarta-feira (27). Um homem foi preso em flagrante.

(Imagem Ilustrativa de Hal Gatewood por Unsplash)

Para fabricar as drogas, o esquema contava com uma estrutura industrial, com maquinários usadas para fazer comprimidos.

As investigações sobre o imóvel foram coordenadas por policiais do 1º Delegacia de Polícia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios, que depois de descobriram a fabricação das drogas, solicitaram à Justiça mandados de busca e apreensão.

Durante as buscas, foram apreendidos 16 galões com substâncias líquidas usadas para produção dos entorpecentes, sacos com outros insumos e o maquinário. Um caderno com anotações e dois celulares também foram recolhidos. O caso foi registrado como tráfico de drogas.

Fonte: Assessoria de Imprensa e Comunicação da Secretaria da Segurança Pública com informações do Deic