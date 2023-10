Eleição para o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa acontece no próximo dia 21

No dia 21 de outubro acontece em Atibaia a eleição do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) para o biênio 2024/2026. O processo eleitoral visa escolher os representantes da sociedade civil que atuarão na defesa dos direitos das pessoas idosas do município.

A eleição acontecerá das 8h às 16h na Casa dos Conselhos, localizada na Av. da Saudade, 287, no Centro. É importante destacar que somente os eleitores residentes no município poderão participar do processo eleitoral, tendo o direito de votar em até cinco candidatos de sua preferência.

(Imagem Ilustrativa de FORMAT arw por Unsplash)

O CMDPI desempenha um papel importante na promoção e proteção dos direitos da pessoa idosa, garantindo que suas necessidades e demandas sejam atendidas de maneira eficaz. Os representantes eleitos desempenharão um papel ativo na formulação de políticas públicas, na fiscalização de programas e na articulação com órgãos, organizações, associações, empresas que atuam com pessoas idosas.

O Conselho é um órgão criado pela Lei 4.805, de 22 de outubro de 2021, de caráter permanente, por meio de composição paritária entre governo e sociedade civil, com função deliberativa, fiscalizadora, formuladora, apartidária, laica e controladora de políticas públicas voltadas para a pessoa idosa. É um espaço de discussão, participação e de controle social, trabalhando lado a lado do Poder Público Municipal de forma autônoma.

É proibida a distribuição ou veiculação de propaganda política dos candidatos no dia da eleição, sob pena de impugnação ou exclusão do candidato. A apuração terá início às 16h e, em caso de empate, será considerado eleito o candidato maior de idade, conforme o Art.15 da Lei 4.805 de 22 de outubro de 2021.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4414-2034 ou pelo e-mail cmi@atibaia.sp.gov.br.

Confira a relação dos candidatos em ordem alfabética:

Adelaide Gonzales Fernandes

Américo Albaladejo Egea

Augusto Francisco Luppi Filho

Delfim Cesário

Elza Maria Gramigna Gomes de Souza

Francisca Maria da Silva

Francisco Roberto da Silva

Gianmarco Bizaglia

Glaucelia Bastos de Souza

Homero Siqueira de Alcântara Silveira

Lúcia Majer

Marcelo Luporini

Marcos Antônio Coppola

Marcos Baranda

Pedro Ambrósio Netto

Ramiro Baptista Filho

Renato de Oliveira

Silvia Akemi Otta Sozzi

Silvia Veroneze Muniz

Valter Carneiro dos Santos

Yara Aparecida de Mendonça

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia