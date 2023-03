Encontro de Mulheres Empreendedoras acontece nesta terça-feira (7)

Acontece nesta terça-feira, dia 7 de março, o Encontro de Mulheres Empreendedoras, iniciativa que busca incentivar o empoderamento e empreendedorismo feminino em Atibaia. Resultado de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) da Prefeitura da Estância de Atibaia, Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, o encontro será realizado na sede da ACIA (Rua José Pires, 239, Centro), com inscrições gratuitas pelo link: bit.ly/MulheresEmpreendedorasAtibaia .

(Imagem Ilustratva de LinkedIn Sales Solutions por Unsplash)

O evento contará com um espaço kids e o destaque é a palestra “Descubra-se”, que abordará o tema da inteligência emocional. Com os objetivos de provocar e despertar na mulher o autoconhecimento e a gestão de suas emoções, além de desenvolver novos comportamentos, coragem e autoconfiança na tomada de decisões que levem ao caminho da autonomia financeira, a palestra será ministrada pela consultora de marketing do Sebrae, Fernanda Bueno, e ao final do encontro haverá troca de cartão entre as participantes.

A iniciativa em comemoração ao Mês da Mulher faz parte do Plano de Desenvolvimento Local (PDL) de Atibaia, conjunto de ações e projetos de fomento ao desenvolvimento sustentável com foco na micro e pequena empresa.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia