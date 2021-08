Inscrições para o “Bolsa Trabalho” estão abertas; Programa concederá R$ 535 para desempregados

Nesta segunda-feira (23) abriram as inscrições para o “Bolsa Trabalho”, programa lançado no último dia 18 pelo Governo do Estado, que concederá remuneração de R$ 535 por mês para desempregados que prestarem serviços em órgãos públicos estaduais e municipais. Atibaia aderiu ao programa e foi contemplada com 40 vagas, que serão disponibilizadas para moradores de baixa renda, com prioridade para as mulheres. Os interessados devem se inscrever no portal do Bolsa do Povo até o dia 29 de agosto: www.bolsadopovo.sp.gov.br.

(Imagem Ilustrativa de lkzmiranda por Pixabay)

Com o objetivo gerar renda, ocupação, qualificação e empregabilidade para a população mais vulnerável, o programa vai oferecer bolsas no valor de R$ 535 por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais. A carga horária será de 4 horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos. Além disso, os participantes realizarão um curso de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas:

• Auxiliar de Controle de Produção e Estoque

• Gestão Administrativa

• Gestão de Pessoas

• Organização de Eventos

• Rotinas e Serviços Administrativos

• Secretariado e Recepção

Poderão se inscrever moradores de Atibaia desempregados, maiores de 18 anos e com renda familiar de até R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo). A seleção ocorrerá até 4 de setembro e será realizada conforme parâmetros do questionário socioeconômico, com priorizações de mulheres arrimo de família, maiores encargos familiares, tempo de desemprego e maior idade.

Em caso de dúvidas e para mais informações, o PAT de Atibaia vai oferecer atendimento na sua unidade do Centro, além de disponibilizar serviços de forma digital pela plataforma Atibaia Sem Papel ou pelo WhatsApp do PAT: (11) 4412-7011.

PAT – 1

Unidade Central – Prédio do Facilita

Rua Castro Fafe, nº 295, Centro

Atendimento das 8h30 às 16h.

Informações pelo fone 4418-7800 – Opção 0

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia