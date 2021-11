Prefeitura investe em drone para intensificar ações do GGI de Atibaia

As forças de segurança do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) de Atibaia, incluindo a Guarda Civil Municipal, passam a contar com um drone para os trabalhos de fiscalização e patrulhamento. O drone faz parte dos constantes investimentos da Prefeitura de Atibaia na Segurança Pública e contribuirá para aprimorar ainda mais o policiamento preventivo, as ações de inteligência e as operações.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O novo equipamento é o modelo DJI mini pro 2, compacto e leve. Faz filmagens em 4K, com grande alcance, sendo um dos mais silenciosos existentes no mercado atualmente.

Essa ferramenta também será utilizada pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental em situações de resgate, mapeamento de áreas e fiscalizações ambientais.

“A tecnologia é hoje uma grande aliada da segurança pública. O drone amplia o ângulo de visão dos agentes, trazendo mais qualidade às ações preventivas e também no mapeamento de áreas e espaços utilizados pelo crime para o tráfico de drogas e demais delitos”, destacou o secretário de Segurança Pública, Reinaldo dos Santos.

Além do equipamento, a Prefeitura proporcionará o treinamento de oito agentes, contemplando exposição teórica e prática sobre legislação, características e funcionalidade do drone, bem como autonomia de voo e localização via GPS; prática de decolagem do solo e em movimento, voo, pouso em diferentes tipos de terreno e demais técnicas que possam ser utilizadas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia