Santuário da Mãe e Rainha celebra Jubileu de Ouro com programação especial

O Santuário Tabor da Permanente Presença do Pai preparou programação especial do Jubileu de Ouro, que será celebrado em 17 de setembro em Atibaia. A Santa Missa Solene será presidida pelo bispo da Diocese de Bragança Paulista, Dom Sérgio Colombo.

Dos 23 Santuários de Schoenstatt no Brasil, este é o que recebe o maior número de peregrinos vindos de todo país. Localizado no km 78 da Rodovia Dom Pedro I, em Atibaia, o Santuário está aberto para visitação todos os dias das 10h às 17h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Programação completa:

Tríduo Jubilar

14/09 – O melhor do Ouro: Pedido de perdão 20h – Vivência da lasca da Cruz

15/09 – Atitude de Ouro: Gratidão 20h – Padre José Kentenich – portador de um grande carisma para a Igreja.

16/09– Caminho de Ouro: Louvor e Adoração – 24 horas com o Santuário. 20h– Noite jovem no Santuário (acampamento, adoração…)

Dia Jubilar

17/09 – Sábado

05h – Alvorada Jubilar

06h– Missa da Aurora

10h às 12h – Programação alternativa

· Documentário Alguém deve ir a frente (auditório pe. Kentenich)

· Louvor e Adoração ao Santíssimo Sacramento (Capela Casa Provincial)

· Louvor à Maria – Oração do Terço (Tenda dos Peregrinos)

12h – Caminhada ao Santuário Jubilar

15h– Solene Santa Missa em Ação de Graças presidida pelo bispo diocesano Dom Sérgio Colombo

Dúvidas ou informações:

Telefone (11) 4414-4217 ou pelo WhatsApp: (11) 95779-3438.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia