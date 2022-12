Vereadora cobra solução para problemas de enchentes e alagamentos em Atibaia

A vereadora Ana Beathalter encaminhou nesta semana à Prefeitura uma indicação em que pede para que seja solicitado auxílio aos governos Estadual e Federal para encontrar solução de engenharia e infraestrutura, com objetivo de resolver problemas de enchentes e alagamentos em Atibaia, especialmente nos bairros do Portão, Parque das Nações, Jardim Kanimar e Caetetuba.

“Os governos mudam, os anos passam, e a situação dos bairros de Atibaia ameaçados pelas enchentes é sempre a mesma: moradores aflitos sempre que os períodos de chuvas se aproximam. Muitas foram as tentativas de minimizar o problema, como colocação de dragas para retirada de sedimentos do fundo do rio, obras paliativas para melhorar o escoamento das águas, mas nenhuma solução definitiva foi dada até os dias de hoje”, observou.

(Imagem Ilustrativa: Sourabh yadav por Pixabay)

No documento, Ana afirma que “a solução envolve governos de outras esferas (estadual e federal), porém não se nota movimentação política com a força necessária para realmente colocar fim nas enchentes que preocupam centenas de moradores da cidade que moram em áreas baixas, próximo ao leito do Rio Atibaia, e que, infelizmente, tiveram seus projetos de construção aprovados por governos do passado”.

Em outra indicação, a vereadora atenta para que as manutenções e consertos realizados pelas equipes do SAAE em redes subterrâneas, nas vias asfaltadas, sejam seguidos de serviço de recapeamento asfáltico.

“As redes subterrâneas de água e esgoto da cidade necessitam de manutenção e, nas vias asfaltadas, o acesso às tubulações depende da retirada do asfalto, seguida de escavação da terra. Após a realização dos serviços, o buraco é tapado com terra e muitas vezes o local fica nesse estado por vários dias, sem asfalto. Esses trechos ficam comprometidos principalmente em dias de chuva e, com a passagem dos veículos, verdadeiros buracos são formados, prejudicando o trânsito e oferecendo riscos a motoristas e pedestres”, alertou.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia