6ª Temporada de Dança de Atibaia acontece dias 2 e 3 de dezembro

Nos próximos dias 2 e 3 de dezembro acontece em Atibaia mais uma edição da Temporada de Dança. A 6ª edição do evento será realizada no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), com produção da empresa Drop On, e contará com uma mostra de dança não competitiva, reunindo representantes de diversas cidades, além de oficinas de dança gratuitas para o público, portanto a população poderá curtir tanto assistindo às performances quanto participando das atividades oferecidas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A mostra acontecerá no sábado (2), a partir das 19h, e no domingo (3), a partir das 18h, com mais de 30 grupos e escolas de dança inscritos, de diferentes localidades, como Atibaia, Jarinu, Extrema, Bragança Paulista, São Paulo e Jundiaí, somando mais de 250 dançarinos participantes.

Na Temporada de Dança 2023 também haverá 12 oficinas gratuitas e diversificadas para participação de públicos de todos os estilos e idades, sendo seis no sábado (2) e seis no domingo (3), em ambos os dias a partir das 10h, nas seguintes modalidades: Jazz Adulto; Ballet Juvenil; Dança Contemporânea; Ballet Baby Class; Bachata; Dança Cigana; Ritmos; Hip Hop Freestyle; Dança Kids; Dança Indiana Odissi; Ballet Clássico; e Dança do Ventre. E para participar basta que o munícipe interessado compareça ao Cine Itá com antecedência do evento.

Confira a programação completa das oficinas gratuitas:

02/12, 10h – Jazz Adulto, com Michele Maidame

02/12, 11h – Ballet Juvenil, com Hely Calzado

02/12, 12h – Dança Contemporânea, com Barbara Bagattini

02/12, 14h – Ballet Baby Class (4 a 6 anos), com Marcela Sguillaro

02/12, 15h – Bachata, com Fabio & Luna

02/12, 16h – Dança Cigana, com Lady Agatha

03/12, 10h – Ritmos, com Cleber Felipe

03/12, 11h – Hip Hop Freestyle, com Denão 3D

03/12, 12h – Dança Kids, com Juliana Soledade

03/12, 14h – Dança Indiana Odiissi, com Andrea Albergaria

03/12, 15h – Ballet Clássico (Metodologia Amercican Ballet Theatre), com Lucia Weber

03/12, 16h – Dança do Ventre (Linhas de Quadril), com Kira Morai

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia