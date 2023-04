Agenda Atibaia: Confira as atrações que vão agitar o feriado prolongado

Fim de semana com emenda de feriado? Aproveite em Atibaia! A cidade reserva opções de lazer, gastronomia, diversão e música para munícipes e turistas curtirem com a família e os amigos. Com feiras ao ar livre distribuídas pela cidade, a Agenda Atibaia traz os horários e locais para toda a população se divertir e prestigiar! Confira:

Sexta-feira (21)

Feira Noturna

Sexta-feira é dia de curtir o feriado e a Agenda Atibaia tem uma ótima dica: As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, além de música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Fique ligado: às quartas, a feira noturna acontece no Centro de Convenções e, provisoriamente, as feiras noturnas tradicionalmente realizadas às sextas, no Itapetinga, foram transferidas para o estacionamento do Centro de Convenções, em razão das chuvas nesta época.

58ª Romaria de Atibaia à Pirapora do Bom Jesus

A romaria é uma viagem a lugares santos e de devoção, realizada por aqueles que desejam pagar promessas, rogar por graças ou revelar sua gratidão pelos desejos alcançados. A 58ª Romaria de Atibaia à Pirapora do Bom Jesus conta com o apoio da Secretaria de Cultura de Atibaia, e inicia nesta sexta-feira, 21 de abril, às 7h, com a Saída da Romaria da Igreja de São Benedito, no bairro da Ponte. No sábado, dia 22, às 10h30, será a chegada ao Santuário de Bom Jesus de Pirapora, com o padre Marcelo Magalhães. Em seguida, às 11h, acontece a missa no local. Já no domingo, 23 de abril, será a saída da Romaria com retorno à Atibaia, às 7h.

Sábado (22)

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

Neste sábado, 22 de abril, das 11h às 19h, tem Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas). A música ao vivo deste sábado é por conta do músico Kinho, com voz e violão, a partir das 15h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Realizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, a feira reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para visitantes quanto para munícipes. Na diversidade de produtos artesanais locais comercializados nas barracas, o visitante – seja turista ou morador – encontra também um espaço de descontração, com muita música, atrações culturais e diversão para todas as idades.

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia promove a Feira do Produtor Rural Mario Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A feira permanente reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos, além de ser ponto oficial de venda de morango na cidade, para levar uma lembrança de Atibaia para casa.

Quarta-feira (26)

Festival de Outono – Projeto Educando com Música e Cidadania

Uma noite muito especial e recheada de música e cultura promete encantar o público, com o Festival de Outono do Projeto Educando com Música e Cidadania de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Orquestra de Câmara e o Fama Dance farão uma apresentação na próxima quarta-feira, 26 de abril, às 19h30, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro). Para garantir o ingresso do espetáculo, basta acessar o link https://forms.gle/PwPg4rjHFLtDQPio6 .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia