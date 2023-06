“Flash Back Tribute – As Vozes do Mundo” em apresentação única no Clube Recreativo, dia 1º de julho

No próximo dia 1° de julho, sábado, às 21 horas, Atibaia receberá, no Clube Recreativo, mais um espetáculo imperdível: Flash Back Tribute – As Vozes do Mundo!

Será um grande show de música, com ótimos intérpretes de canções que marcaram várias gerações!

Você pode escolher seu lugar na plateia ou no Setor de Mesas. O local ainda contará com espaço para dança e serviço de bar.

Uma noite especial, única apresentação na região!

Os ingressos são limitados e já estão à venda, na Secretaria do Clube Recreativo em Atibaiano, na KNN Idiomas e on line pelo site megabilheteria.com .

Informações e ingressos promocionais pelo WhatsApp 98261-0007.

