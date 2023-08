Garaginha LGBT tem sessão especial no Dia da Visibilidade Lésbica

Dentro da programação da Garaginha LGBT, o Edith Cultura faz uma sessão especial para o Dia da Visibilidade Lèsbica, comemorado em 29 de agosto. A sessão acontece nesta terça, às 19h30, com exibição do filme “Ferro’s Bar”, seguida de bate-papo com Letícia Emília Batista, autora da pesquisa “Chanaconchana: Um sopro do lesbianismo paulista nos anos de 1980”.

(Foto: Shel Almeida)

A partir de relatos de frequentadoras do Ferro’s Bar é possível conhecer melhor um episódio central para a formação do movimento lésbico brasileiro no começo dos anos 1980: o Levante do Ferro’s Bar .Ali, mulheres tornaram-se um sujeito político que se ergueu contra a censura a um dos maiores periódicos lésbicos da época: o ChanacomChana.

A sessão é gratuita e a Garaginha do Edith fica na Rua Cel. João Leme, 229, no Centro, em Bragança Paulista.

