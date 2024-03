Inscrições para o 8º Festival Gastronômico de Atibaia terminam na segunda-feira (11)

Você comerciante que deseja participar da 8ª edição do Festival Gastronômico de Atibaia: ainda dá tempo! As inscrições seguem abertas até 17h da próxima segunda-feira (11), pelo link 8º Festival Gastronômico. Nesta edição, o festival apresenta um novo modelo com alterações na categorização dos pratos e o fim do limite de preço, além de prêmios para clientes e garçons. O Festival acontecerá de 30 de maio a 28 de julho.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Lançamento

O lançamento do festival acontecerá em praça pública, com shows e workshops para toda a população prestigiar. Cada estabelecimento poderá concorrer com uma receita e deverá estar com todas as autorizações e licenças em dia para participar da oitava edição do evento.

Categorias

Neste ano, o festival contará com divisões de categorias, para que cada estabelecimento seja avaliado conforme o prato produzido. São elas: Hamburguerias; Pizzarias; Sobremesas; Culinária Internacional; Comida Saudável (vegana ou vegetariana); Culinária Oriental; Pastelaria; Culinária Brasileira; e Café (bebidas a base de café).

O objetivo é contemplar e incentivar ainda mais a participação dos estabelecimentos, além de deixar a competição mais justa, já que os pratos concorrerão entre suas categorias específicas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia