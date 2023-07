Música, Taiko e teatro esquentam a programação do Festival de Inverno de Atibaia

A programação do Festival de Inverno segue agitando a cena cultural de Atibaia com atrações imperdíveis nesta semana, em uma programação que inclui a milenar arte japonesa do Taiko com o grupo Kawasuji Seiryu Daiko, feira de artes no Museu João Batista Conti e a segunda edição do Festival de Artes e Cultura da Casa de Apoio Amigos do BEM – Caabem.

(Imagem Ilustrativa de Matheus Henrique azideiadele por Pixabay)

Na sexta-feira, dia 21, o palco do festival volta para o Cine Itá Cultural, trazendo o grupo de taiko Kawasuji Seiryu Daiko. Fundado em 2002 pelo professor Yukihisa Oda, o grupo atibaiense, que segue o estilo Kawasuji na milenar arte japonesa dos tambores gigantes, apresenta-se às 19h.

No sábado (22), a feira Janela para as Artes começa a movimentar a cena com a programação especial do Festival de Inverno do Museu Municipal João Batista Conti. Organizada pela artista Márcia Mendes, a feira independente, colaborativa e aberta a artistas de diversas linguagens será realizada na Praça Bento Paes, em frente ao museu.

Ainda no sábado (22), mais uma oportunidade de apreciar os belos resultados da parceria entre música e educação, desta vez com a Orquestra Sinfônica do projeto Guri Jundiaí, que se apresenta sob a regência do maestro Diego Guzmán, às 19h, no Cine Itá Cultural.

O show continua no domingo (23) no Cine Itá Cultural, onde acontece o 2º Festival Caabem de Artes e Cultura. Serão dois horários de apresentações: às 10h, Detetives do Prédio Azul – D.P.A. e Hotel Transilvânia garantem a diversão; e, às 16h, o espetáculo fica por conta das peças Alice no País das Maravilhas e Rei do Show.

