Oficina de Interpretação para Cinema acontece nesta semana em Atibaia

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, promove nesta semana, de forma gratuita ao público, uma Oficina de Interpretação para Cinema. A oficina “O Ator e a Câmera”, com Erick Gallani, busca apresentar técnicas práticas para que o ator/artista possa ter autonomia em sua atuação criativa e será realizada nesta terça-feira (14) e quarta-feira (15), das 18h às 22h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro).

Oficina “O Ator e a Câmera” será realizada nesta terça-feira (14) e quarta-feira (15), das 18h às 22h, no Cine Itá Cultural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Há 16 vagas para praticantes e 14 para ouvintes, todas destinadas a maiores de 16 anos. Interessados em cinema e teatro como arte, atores e interessados em atuação devem se inscrever pelo link: bit.ly/o-ator-e-a-camera .

De acordo com a Secretaria de Cultura, os dois encontros pretendem trazer uma perspectiva sobre a autoria dentro do cinema e seu respectivo desdobramento no trabalho individual do ator na criação. Conforme a Pasta, serão apresentadas razões pelas quais aspectos técnicos precedem a realização de uma obra e também técnicas práticas para que o ator/artista possa ter possibilidades de agir como criador dentro de seu ofício.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia