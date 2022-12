Programação de Natal 2022 segue com diversas apresentações culturais em Atibaia

A programação de Natal 2022 continua em Atibaia. Realizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio das secretarias de Turismo e de Cultura, a programação conta com eventos natalinos que seguem até o dia 23 de dezembro, além de pontos tradicionais do município com decoração e iluminação para a população apreciar até 10 de janeiro de 2023.

A FAMA – Fanfarra Municipal de Atibaia – realiza nesta quinta-feira (15) a Cantata de Natal, ação que conta histórias por meio de músicas com o objetivo de intensificar o espírito do Natal. A cantata natalina acontecerá em frente ao Casarão Júlia Ferraz (Rua José Lucas, nº 11 – Centro), às 20h. A programação segue na cidade na sexta-feira (16), com o teatro “A Fábrica dos sonhos”, às 18h, e a apresentação de Coreografias da Melhor Idade, às 19h30, ambas na praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro.

O fim de semana também estará repleto de apresentações natalinas! Neste sábado (17), a viola caipira será representada pelos grupos Raízes do Catira, às 18h e, logo após, o Grupo Raízes de Atibaia, às 20h, ambos na praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro, integrando a programação do Ciclo Natalino deste ano. Já no domingo (18), os alunos da escola de dança “Kitri Dance” promoverão uma apresentação especial de fim de ano, às 18h, no Cine Itá Cultural, trazendo o espetáculo: “Uma noite de Natal”. A apresentação de dança será aberta ao público, sem necessidade de retirar ingressos antecipadamente. Em seguida, às 20h, a Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia realizará uma apresentação aberta à população no Centro Cultural André Carneiro.

Os eventos culturais seguem até 21 de dezembro, com diversas atrações que prometem encantar adultos e crianças, além do Papai Noel no Centro Cultural André Carneiro, das 18h às 21h, até 23 de dezembro. Vale lembrar que a decoração e a iluminação de Natal de Atibaia seguirão na cidade até o dia 10 de janeiro de 2023, com todos os pontos de luzes e os enfeites de Natal disponíveis para os munícipes e turistas apreciarem.

Confira a programação cultural completa do Natal 2022 em Atibaia:

Dia 15 – Cantata de Natal FAMA – Casarão Julia Ferraz – 20h

Dia 16 – Apresentação do teatro “A Fábrica dos sonhos” – Em frente ao Centro Cultural André Carneiro – 18h

Apresentação de Coreografias da Melhor Idade – Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro – 19h30

Dia 17 – Apresentação de Raízes do Catira, às 18h | Grupo Raízes de Atibaia, às 20h – Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro

Dia 18 – Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia – OVBA – Praça em frente ao Centro Cultural André Carneiro – 20h

Dia 20 – Concerto de Fim de Ano da APROMUS (Associação Pró Música Orquestral e Coral) – Cine Itá – 20h

Dia 21 – Teatro “Um pedido de Natal” – Teatro ARTAUD – Cine Itá, às 20h, com entrada social, podendo trocar o ingresso por um brinquedo novo/em bom estado até o dia 20, no local da apresentação (Cine Itá). Os brinquedos serão distribuídos para crianças em situação de vulnerabilidade social.

Até 23 de dezembro: Papai Noel no Centro Cultural André Carneiro – 18h às 21h

*Programação cultural sujeita a alterações

Endereços da programação cultural

Centro Cultural André Carneiro – Rua José Lucas, nº 28, Centro

Cine Itá Cultural – Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro

