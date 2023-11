Governo de SP muda datas do Provão Paulista em razão de greve nos trens e metrô

A Secretaria da Educação informa que, por conta da paralisação anunciada pelos metroviários, ferroviários e funcionários da Sabesp, o cronograma de aplicação do Provão Paulista será alterado nos 645 municípios de modo a garantir que nenhum aluno seja impactado no dia da avaliação.

Os alunos da 3ª série do ensino médio, que fariam o Provão Paulista nos dias 28 e 29, agora participarão nos dias 29 e 30 de novembro, quarta e quinta-feira, respectivamente.

Estudantes da 1ª e 2ª séries, com prova agendada originalmente para os dias 30 de novembro (quinta) e 1º de dezembro (sexta), tiveram os testes transferidos para os dias 1º (sexta) e 4 de dezembro (segunda).

A Secretaria da Educação reforça que lamenta a decisão, mas que a solução encontrada tem por objetivo não prejudicar os estudantes da rede estadual, que em sua maioria dependem do transporte público. Todos os alunos inscritos no Provão Paulista, inclusive os que vierem de outros municípios e estados para a capital, deverão seguir as novas datas estipuladas para a realização das provas.

Fonte: Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo