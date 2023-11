Saresp: prova avaliará desempenho de 2,7 milhões de estudantes em novembro e dezembro

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) definiu para novembro e dezembro a aplicação do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o Saresp. Neste ano, de maneira inédita, todos os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio (1ª à 3ª série) de turmas regulares participam das provas, além do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental. Com as mudanças, será possível fazer um diagnóstico mais abrangente do desempenho escolar de 2,7 milhões de alunos da rede paulista.

(Imagem Ilustrativa: Ben Mullins por Unsplash)

Outra mudança do Saresp é a ampliação do conteúdo avaliado nos exames. Nas edições anteriores, as questões eram focadas nos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. A partir de agora, as provas dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio incluirão as quatro áreas do conhecimento previstas no Currículo Paulista para cada etapa. No caso do Fundamental, são: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Para o Ensino Médio, a lista inclui: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

“Em 2022, o Saresp registrou a participação de cerca de 1,3 milhão de estudantes do 2º, 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Para este ano, a previsão é que consigamos mensurar as habilidades de um contingente muito maior de alunos e, assim, traçar melhor as estratégias de aprendizagem para o próximo ano letivo”, explica Renato Feder, secretário de Educação de São Paulo. “Para além do aumento do número de estudantes, as mudanças também incluem uma análise mais apurada do desempenho por área de conhecimento nos anos finais e Médio”, acrescenta.

Provas digitais e impressas

Desta vez para as classes dos anos finais do Ensino Fundamental, a avaliação é dividida em duas datas, entre 8 e 23 de novembro, e composta por questões de múltipla escolha. A novidade é o formato 100% digital – em desktop, notebook e tablet – para o grupo. Já os estudantes do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental seguem com o formato impresso e questões de múltipla escolha de língua portuguesa e matemática. A data de aplicação das provas para esse público será única, em 22 de novembro. A duração dos exames é de 3h30 (três horas e meia) e o horário é o mesmo em que o aluno está matriculado.

Provão Paulista

Para os estudantes do Ensino Médio, o Saresp será integrado ao Provão Paurolista, nova forma de acesso ao ensino superior instituído pela Secretaria da Educação em parceira com a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e nas Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs).

Para esse grupo, as provas também serão aplicadas em duas datas, de acordo com a série e área de conhecimento, e em formato impresso. Os participantes matriculados na 3ª série também deverão compor uma redação dissertativa-argumentativa. Para saber mais sobre o Provão Paulista, acesse aqui.

Participação de outras redes e Idesp

Além das escolas estaduais, sob administração da Seduc-SP, o Saresp é aberto a unidades do Centro Estadual Tecnológica Paula Souza (Ceeteps), do Serviço Social da Indústria (Sesi), além de redes municipais e particulares. A adesão depende da manifestação prévia dessas instituições.

Os resultados das provas do Saresp, junto com os dados de fluxo escolar dos estudantes (taxas de aprovação, reprovação e abandono), compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp). O Idesp é divulgado todos os anos pela Seduc-SP e serve de termômetro para as políticas públicas e planejamento das unidades de ensino.

Confira as datas das provas deste ano:

Anos iniciais do Ensino Fundamental

2º ano – 22 de novembro – Língua Portuguesa e Matemática

5º ano – 22 de novembro – Língua Portuguesa e Matemática

Anos finais do Ensino Fundamental

6º ano – 16 de novembro – Linguagens e Ciências da Natureza

– 17 de novembro – Matemática e Ciências Humanas

7º ano – 13 de novembro – Linguagens e Ciências da Natureza

– 14 de novembro – Matemática e Ciências Humanas

8º ano – 8 de novembro – Linguagens e Ciências da Natureza

– 9 de novembro – Matemática e Ciências Humanas

Ensino Médio

1ª série – 30 de novembro – Linguagens e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias

– 1º de dezembro – Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

2ª série – 30 de novembro – Linguagens e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias

– 1º de dezembro – Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

3ª série – 28 de novembro – Linguagens e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias

– 29 de novembro – Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Redação

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo