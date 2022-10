6ª Halloween Run acontece em parceria no próximo dia 29 no Jardim do Lago

A bruxa estará solta nas ruas de Atibaia! Está chegando a 6ª edição da Halloween Run, evento esportivo que reúne a comemoração do Dia das Bruxas com esporte e diversão. A corrida mais assustadora do ano conta com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura da Estância de Atibaia e acontece no dia 29 de outubro, sábado, no Jardim do Lago.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Como o evento já atingiu o limite de 1.200 inscrições, os organizadores decidiram encerrá-las. Entretanto, para quem tem interesse em participar, vale a pena acompanhar as redes sociais e o site da corrida https://hrunatibaia.com.br/ , pois novas vagas podem ser liberadas em caso de desistência ou quando o pagamento da taxa de inscrição não é confirmado. Lembrando que dia 20 de outubro é a data máxima para efetuar o pagamento da taxa e confirmar a participação.

Na corrida temática, que já está na 6ª edição, haverá percurso de 6 km, caminhada de 3 km e corridinha kids nas imediações. Para quem quiser conferir as fantasias e pinturas assustadoras dos corredores, a largada dos personagens de terror ocorrerá às 20h, na pista de caminhada do Jardim do Lago e a largada da categoria kids às 18h45. Haverá premiação e entrega de troféus para os três primeiros colocados na classificação geral (masculino e feminino) e por faixa etária, além de medalhas para todos os participantes que terminarem o percurso.

A Halloween Run proporciona experiências criativas e diversão, além de incentivar o esporte e promover hábitos saudáveis para todas as idades. A programação contará ainda com monstros assustadores interpretados por atores profissionais, pintura facial, food trucks e show ao vivo com a banda Dynasty Kiss Cover.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia