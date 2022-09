Corrida Sabin Run acontece neste domingo (11)

Neste domingo (11) Atibaia recebe a Corrida de Rua “Sabin Run” – 5 km e 10 km – em comemoração aos 25 anos do Albert Sabin Hospital e Maternidade Ltda, com largada prevista para as 8h, na Av. Santana, nº 3155, no bairro Nova Gardênia (Espaço Vila Di Praia), mesmo local do ponto de chegada. O percurso, de até 10 km, seguirá em direção ao bairro Jardim Floresta, passará pela Rua Campo Largo, na sequência pela Av. Atibaia, e será finalizado com retorno à Av. Santana por meio da Rua Joanópolis.

As inscrições já se encerraram, mas ainda é possível participar: os interessados que perderam o prazo de inscrição poderão integrar o grupo da corrida, mas não receberão o kit do evento e deverão contribuir com 1 kg de alimento não perecível em prol do Fundo Social de Solidariedade de Atibaia.

(Imagem Ilustrativa: SAM7682 por Pixabay)

O espaço Vila Di Praia, apoiador do evento, receberá os corredores com diversas atrações musicais, uma programação recheada de diversão após a corrida, com quatro bandas, DJ, espaço Kids, além de food trucks e outras atividades. O local também estará aberto ao público que não participará da corrida mas que deseja acompanhar a programação.

A Prefeitura de Atibaia, com o objetivo de promover saúde e bem-estar, além de atividades de lazer no município, está apoiando a Corrida Sabin Run, sobretudo por meio da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano e da Secretaria de Esportes e Lazer.

A retirada dos kits para a corrida será no Espaço Vila Di Praia (Av. Santana, nº 3155, Nova Gardênia): no sábado (10), obrigatória para moradores de Atibaia; e no domingo (11), para participantes que não são moradores de Atibaia.

Serviço:

Corrida Sabin Run

Largada: Av. Santana, nº 3155, Nova Gardênia (Espaço Vila Di Praia)

Horário da primeira largada: 8h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia