Estudo analisa o impacto do ciclo menstrual na disposição da mulher em praticar exercícios

O ciclo menstrual interfere mesmo na performance esportiva? Um estudo publicado em 2021 no International Journal of Sports Physiology and Performance procurou avaliar os efeitos da flutuação hormonal inerente às diferentes fases do ciclo menstrual sobre marcadores de dano muscular.

(Imagem Ilustrativa de Jonathan Borba por Unsplash)

O dano muscular em questão é aquele conhecido como dor muscular de início tardio, conhecida pela sigla DOMS (delayed onset muscle soreness em inglês), situação desencadeada pela prática de exercícios cuja intensidade ou duração ou mecânica excede aquela à qual estamos habituados. É a famosa dor do dia seguinte.

Essa dor, que antes era atribuída ao acúmulo de ácido láctico, é na verdade decorrente do processo inflamatório que se instala nos músculos acometidos a fim de promover a reparação tecidual – ou seja, reparar os microtraumas difusos nas fibras musculares que foram causados pelo exercício. Esse processo é absolutamente normal e necessário e sem ele seria impossível nos tornarmos mais fortes e resistentes.

Os marcadores desse processo (um deles por exemplo é a CK, creatina quinase, tão famosa entre jogadores de futebol) já foram estudados em mulheres. Porém, especula-se que os resultados inconclusivos desses estudos possam ser decorrentes da falta de monitoramento das fases do ciclo menstrual.

O objetivo desse estudo que estamos destacando foi justamente avaliar os efeitos das variações hormonais durante o ciclo menstrual sobre os marcadores da DOMS.

O estudo

Os autores submeteram 19 mulheres que mestruavam normalmente e que eram bem treinadas a uma sessão de exercício resistido predominantemente excêntrico. A contração excêntrica é sempre preferida nesse protocolos porque é a que causa mais dano muscular. Por isso é bastante utilizada em treinos de hipertrofia – por gerar mais dano, favorece mais o ganho de massa muscular.

O treino consistiu de dez séries de dez repetições de agachamento com uma sobrecarga equivalente a 60% de uma repetição máxima durante três fases dos ciclo menstrual:

Início da fase folicular – É o início do ciclo menstrual. O ciclo se inicia no primeiro dia da menstruação e dura aproximadamente 14 dias. Neste período, as concentrações de progesterona e estrogênio estão baixas;

– É o início do ciclo menstrual. O ciclo se inicia no primeiro dia da menstruação e dura aproximadamente 14 dias. Neste período, as concentrações de progesterona e estrogênio estão baixas; Final da fase folicular – Ocorre perto da ovulação. Nesta fase, o nível de estrogênio aumenta até chegar a seu pico;

– Ocorre perto da ovulação. Nesta fase, o nível de estrogênio aumenta até chegar a seu pico; Meados da fase lútea – Esta fase se inicia após a ovulação e termina com o início da menstruação.

Antes, 24 e 48 horas após os testes, foram analisadas as seguintes variáveis: amplitude de movimento (que é reduzida quando o músculo está dolorido), dor muscular, performance no salto contra movimento e circunferência dos membros inferiores

A percepção subjetiva de esforço foi avaliada depois de cada série do exercício (agachamento).

Os resultados da pesquisa mostraram que, apesar de o protocolo ter desencadeado a DOMS e, consequentemente, todos os marcadores estudados terem sofrido alteração, as flutuações hormonais inerentes ao ciclo menstrual não afetaram a maioria dos marcadores de dano muscular (DOMS), exceto a percepção subjetiva de dor. A dor muscular foi referida como mais intensa durante o início da fase folicular, quando começa o ciclo menstrual, momento em que os níveis de estrógeno estão mais baixos.

Tal fato pode prejudicar a disposição da mulher em praticar exercícios extenuantes nessa fase, o que pode repercutir na qualidade do treino e consequentemente no ganho de performance.

Fonte: EuAtleta