Quando você se inscreve em uma academia ou grupo de corrida e faz seu primeiro exame físico, seu instrutor pergunta: “Você já se exercitou antes?” Quando você diz que sim, ele diz: “Que ótimo! Você já tem memória muscular”. Mas o que é memória muscular? Ela realmente existe?

(Imagem Ilustrativa de FitNish Media por Unsplash)

A memória muscular é real, existe, mas pode não significar exatamente o que você pensa.

Embora exemplos de “memória muscular” sejam lembrados, como nunca esquecer como andar de bicicleta ou jogar bola, essas habilidades de feedback são, na verdade, parte do processo de aprendizagem motora. Chamam-se, portanto, “memória motora”. Quando você aprende a executar bem esses movimentos e pode fazê-los automaticamente sem pensar nisso, essa informação é codificada em seu cérebro para que, no futuro, você ainda possa se lembrar dos ajustes básicos que aprendeu.

Por outro lado, quando os fisiologistas do exercício falam sobre memória muscular, eles descrevem o fenômeno no qual músculos previamente treinados ganham força e volume muito mais rapidamente após um período de inatividade do que músculos que começam do zero e não são treinados.

O que as pesquisas dizem sobre a memória muscular?

Pesquisas nos últimos 15 anos mostraram que as mudanças realmente duram nos próprios músculos após períodos sem se exercitar. Por exemplo, em um estudo com camundongos, os resultados sugerem que, depois que os núcleos das células musculares proliferam em resposta à sobrecarga de exercícios que foi feita anteriormente, esses núcleos extras não são perdidos durante os períodos de inatividade.

Durante o exercício, é normal que as fibras musculares fiquem levemente danificadas. Isso faz parte do mecanismo de como os músculos ficam mais fortes e crescem, levando à hipertrofia. As células adormecidas chamadas células satélites migram para o local da lesão e inserem mais núcleos ali (o cérebro da célula) nas fibras musculares, permitindo o crescimento muscular. Mesmo se você parar de se exercitar por um período significativo de tempo, o retreinamento irá manter seu núcleo e acelerar a recuperação do crescimento muscular.

Outra área de pesquisa da memória muscular é o estudo de como os genes funcionam em resposta ao ambiente e ao comportamento. Nas células musculares, os genes são ativados e desativados em resposta ao exercício, produzindo proteínas específicas dentro da célula que promovem o crescimento e a força muscular. De acordo com essa teoria, mudanças de longo prazo nesses genes podem facilitar a memória e o treinamento muscular.

Em resumo, o que acontece?

De qualquer forma, uma coisa é clara: quanto mais você treina, mais memória muscular você constrói. Depois de obter esses núcleos extras, eles são predominantes. Eles contam com essa capacidade. E os pesquisadores acreditam que a memória muscular é de longo prazo e talvez até permanente.

Mas a rapidez com que você pode voltar à sua forma física original depende de como você estava antes, quanto tempo você ficou sem exercitar, quantos anos você tem e quanto tempo você treina para construir memória muscular. Quanto mais saudável você for e quanto mais tempo tiver construído essa memória muscular, melhor serão as respostas das suas células ao exercício.

Como é no exercício aeróbico? Na corrida essa memória também existe?

O exercício aeróbico é a melhor maneira de rejuvenescer a memória muscular porque você pode facilmente voltar a se exercitar.

É seguro aumentar a demanda a cada cinco semanas se você estiver se sentindo confortável. Portanto, se seu objetivo é fazer 150 minutos de exercícios aeróbicos por semana, são cinco sessões de 30 minutos, 15 a 20 minutos de intensidade em que você pode falar, mas não cantar. Você pode recomeçar com uma sessão e, em seguida, adicionar cinco minutos por semana até voltar ao ponto inicial. Depois, aumente a intensidade do seu treino, talvez adicionando intervalos de alta intensidade ao seu ritmo base. Treinadores de corrida auxiliarão nesse progresso.

Concentre-se mais em como você usa os processos do neurônio motor para melhorar suas habilidades em esportes específicos, como tênis, futebol e golfe. Você pode usar imagens mentais para enviar uma mensagem a um neurônio, que dispara quando quer fazer aquele movimento, por exemplo.

Assistir a vídeos de outras pessoas praticando esportes também pode ajudar porque ativa os neurônios-espelho no cérebro. Quando você assiste a esportes, certos neurônios em seu cérebro disparam como se você estivesse praticando a modalidade. Isso aumenta sua capacidade aeróbica e resistência, além de desenvolver músculos e força.

A melhor maneira de aproveitar a memória muscular é voltar à ativa. Você não sabe quanta memória muscular você tem até começar a treinar novamente.

Para finalizar

Mesmo com a memória muscular, é importantíssimo lembrar que uma pessoa que permaneceu muito tempo sedentária e deseja retornar ao esporte deve sempre procurar um médico do esporte para uma avaliação, para que fatores de risco cardiovasculares sejam investigados e para que o retorno seja gradual e bem periodizado a fim de se prevenir lesões. E bom retorno ao esporte! Abraços, dr.adrianoleonardi.

Referência:

Myonuclei acquired by overload exercise precede hypertrophy and are not lost on detraining.

Fonte: EuAtleta