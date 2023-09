Quantas vezes por semana devo treinar para conseguir um bom resultado?

Junto com a chegada dos dias mais quentes e a proximidade do verão, para muitos chega também aquele desejo de conquistar um corpo mais atlético. Com isso, observarmos uma maior concentração de pessoas se exercitando em academias, parques e pelas ruas. Afinal, todos sabemos que para melhorar a composição corporal e ficar com um corpo mais “firme”, além de controlar a boca, precisamos também praticar algum tipo de atividade física – e, neste caso, especialmente os exercícios resistidos (não importa se usando o peso do corpo, borrachas ou pesos). Daí vem sempre aquela velha dúvida, para a qual não existe resposta exata: com que frequência preciso treinar para conseguir um resultado satisfatório?

(Imagem Ilustrativa de Alora Griffiths por Unsplash)

Para responder a essa pergunta de maneira mais objetiva, abordando apenas a questão da frequência de treino, vamos deixar de lado a genética. Vamos imaginar, então, uma situação em que todos respondemos bem a um determinado volume de exercícios. Neste caso, como distribuir a frequência de treinamento? Uma vez por semana? Duas vezes na semana? Cinco? Todos os dias?

Vamos dizer, num exemplo hipotético, que sabemos que 15 séries de dez repetições seria um volume adequado para desenvolvermos nossas coxas. O que seria então melhor? Realizar todas as 15 séries num mesmo dia, uma vez por semana, ou dividir essas mesmas 15 séries em três ou cinco vezes na semana?

De acordo com dois estudos “irmãos” que avaliaram a influência da frequência de treinamento sobre a resposta muscular (um deles incluindo pesquisadores brasileiros), apesar de não sabermos qual seria uma frequência ideal, existe certa vantagem em se distribuir as séries ao longo da semana.

Conclusões dos estudos

Ambos os estudos concluíram que, em relação ao quesito força muscular, todas as frequências apresentaram os mesmos resultados; Por outro lado, em relação à hipertrofia muscular, que vai nos oferecer melhor resultado estético, treinar mais vezes na semana (não importando se três ou cinco vezes) seria mais vantajoso do que apenas uma.

Portanto, se você já está na vibe do verão, com aquele desejo de aumentar sua massa muscular para te ajudar a conquistar um corpo mais atlético, organize sua agenda para encaixar mais dias de treinos na sua semana, controle a boca e mantenha a disciplina!

Fonte: EuAtleta