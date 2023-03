Associação Mata Ciliar realiza reunião com comunidades de Atibaia para apresentar projeto “De Olho nos Rios”

No início do mês, a equipe do projeto “De Olho nos Rios” participou de uma reunião em Atibaia, onde teve a oportunidade de conversar com produtores rurais e membros da Secretaria de Meio Ambiente e da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), discutindo como o projeto pode contribuir para o desenvolvimento sustentável junto às comunidades rurais.

Reunião com a comunidade em Atibaia, Bairro Ribeirão dos Porcos (Foto: Divulgação)

Dentre os benefícios oferecidos estão a doação de mudas para a restauração de áreas degradadas e proteção de nascentes e cursos d´água, a promoção de oficinas de capacitação para geração de renda, a conservação do solo e produção de água através da implantação de bacias de captação de água de chuva, entre outras ações. Para maiores informações, basta acessar o site do projeto.

O projeto “De Olho nos Rios” é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar, em parceria com a Petrobras, que tem como objetivo a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, incentivando a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre. Para tanto, o projeto conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Atibaia, Casa de Agricultura e CATI Regional.

Fonte: Assessoria de Imprensa Mata Ciliar