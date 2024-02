De Olho nos Rios promove oficina de implantação de sistemas agroflorestais em Jarinu

O Projeto De Olho nos Rios esteve reunido com uma comunidade rural de Jarinu, na última semana, promovendo uma oficina de implantação de sistemas agroflorestais com o objetivo de contribuir para a restauração e o enriquecimento da biodiversidade, além de gerar renda local através da produção sustentável de alimentos orgânicos

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

“A primeira parte da oficina foi para apresentar e desenvolver uma base teórica com o professor Afonso Peche, pesquisador do Instituo Agronômico de Campinas, em que conversamos sobre o plantio, a questão da restauração e botânica. Já na segunda parte, fomos para a parte prática, na qual foram compartilhados métodos para a avaliação do terreno, marcação das mudas e a conservação do solo”, conta Raul Colagrande, biólogo e educador ambiental do Projeto.

A implantação de módulos agroflorestais é um dos benefícios que o De Olho nos Rios está levando para as comunidades rurais dos 12 municípios contemplados pelo Projeto, sensibilizando e formando agentes de transformação dessas áreas por meio de oficinas de capacitação e, em um segundo momento, realizando a implantação através de mutirões de plantio junto com a comunidade.

De Olho nos Rios

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua em 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar