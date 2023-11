De Olho nos Rios realiza atividades de educação ambiental para alunos de Atibaia

Com o objetivo de formar um grupo de agentes ambientais no município de Atibaia, a equipe do Projeto De Olho nos Rios esteve presente no Centro Integrado de Educação Municipal (CIEM) 2, para realizar atividades pedagógicas aos alunos do 4º Ano. Além de homenagear a instituição pela iniciativa e interesse em promover a Educação Ambiental para seus alunos.

(Foto: Divulgação)

“Apresentamos o projeto para eles e a realidade hídrica em que estão vivendo, e também fizemos atividades com nossos kits pedagógicos. Assim, com a conscientização desses pequenos agentes, eles poderão ajudar a monitorar e compartilhar sobre a situação do Córrego do Onofre, que ocorre atrás da escola”, comenta Aline Santos da Silva, bióloga e educadora ambiental do Projeto.

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a @petrobras que visa a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, incentivando a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar