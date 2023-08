Equipe do De Olho nos Rios se reúne com diretora do Centro Integrado de Educação de Atibaia

Em busca da implantação da educação ambiental nas escolas, a equipe do Projeto De Olho no Rios se reuniu, nesta terça-feira (22), com a diretora do Centro Integrado de Educação Municipal (CIEM) 2, em Atibaia, para discutir e planejar as atividades educacionais oferecidas pelo Projeto.

(Foto: Divulgação)

“Já fizemos uma capacitação para os professores e, agora, estamos desenvolvendo as atividades para os alunos e criando uma agenda para a implementação delas. Em um primeiro momento, vamos realizar um treinamento com os integrantes do grêmio estudantil, onde eles farão o monitoramento sensorial de um córrego que fica próximo da escola e, a partir disso, vamos desenvolver as atividades com os outros alunos, com o foco na conscientização ambiental em torno dos recursos hídricos locais”, explica Renata Almeida Fadel, bióloga e educadora ambiental do Projeto.

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras que visa a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, incentivando a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar