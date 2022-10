1ª Feira Pet Business de Atibaia acontece de 21 a 23 de outubro, com novidades do mundo animal

Os pets vão ter um espaço só para eles! Nos dias 21 a 23 de outubro, Atibaia recebe a 1ª Feira Pet Business, ação com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia trazendo novidades do mundo animal e diversão para os bichinhos. A entrada será gratuita na Estação Atibaia (Avenida Jerônimo de Camargo, nº 6308, Vila Santo Antônio), das 10h às 19h.

Com diversas ações voltadas ao mundo animal, o evento proporciona ao público contato com profissionais qualificados, além de produtos e serviços com novidades no mercado como: banho e tosa, Pet Food (alimentos específicos e saudáveis para os animais), adestradores com as atualizações do mercado, moda pet, lojinhas e acessórios, bem como informações importantes para tutores, dentre elas plano de saúde, auxílio-funeral e veterinários para sanar dúvidas acerca dos bichinhos e os cuidados com a saúde e o bem-estar. A Guarda Civil Municipal participará do evento com os cães da equipe, além dos protetores independentes do município com pets para adoção.

(Imagem Ilustrativa de Alexa por Pixabay)

(Imagem Ilustrativa de Kevin Phillips por Pixabay)

No dia 22 de outubro, sábado, às 15h, o evento terá um super desfile/concurso de pets acompanhados pelos tutores, apresentando as principais tendências de moda do mundo animal. O cachorro mais fashion que conquistar a plateia será eleito o pet da “1ª edição da PBF – Pet & Business Fashion”, ganhando presentes e um ensaio publicado nas redes sociais do evento. Ainda no sábado, haverá distribuição de vermífugos das 11h às 15h, além de sorteios de prêmios para os pets, todos os dias do evento.

Além das diversas atividades e serviços, a 1ª Feira Pet Business oferecerá uma praça de alimentação, destinada aos visitantes e tutores, com alimentos e bebidas nos três dias de evento.

Serviço:

1ª Feira Pet Business

Dias 21, 22 e 23 de outubro (sexta-feira, sábado e domingo)

22 de outubro – 15h – desfile Pet & Business Fashion

Estação Atibaia (Avenida Jerônimo de Camargo, nº 6308, Vila Santo Antônio)

Horário: 10h às 19h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia