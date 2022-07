Hotéis para pets registram alta procura nas férias; saiba como escolher o local ideal

O mercado pet segue em plena ascensão no Brasil e, com as férias de julho, os hotéis para cães têm seguido a tendência, apresentando alta procura. Para quem viaja nesse período, deixar o seu pet em locais como esse tem sido uma boa alternativa. No entanto, a dúvida que sempre paira no ar é: o que levar em conta na hora de escolher o local ideal?

Antes de pensar propriamente no hotel, é preciso entender o seu pet. Ou seja, como funcionam a sua personalidade, as suas características e comportamentos, sendo esse o pontapé inicial para qualquer pesquisa.

(Imagem Ilustrativa: Katrin B. por Pixabay)

“O que ele gosta, o que não gosta, quais são os brinquedos preferidos e como ele se comporta longe de você. Estes conhecimentos gerais ajudam a fazer com que qualquer tipo de adaptação possa ser muito mais tranquila para o animal, pois tudo aquilo que já sabemos que ele não gosta podemos evitar – ou treinar para que ele se condicione”, explica o veterinário Bruno Picolotto.

Com um setor que cresceu 14% no primeiro trimestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com uma pesquisa do Instituto Pet Brasil (IPB), o mundo pet vive constantemente se reinventando para atender ao seu público.

Aumento da procura

Esse é o caso do hotel de Tânia Mara Rosa Seabra, que fica em Marília, no interior de São Paulo. O local é uma espécie de chácara, onde os animais ficam soltos e brincam na grama. A estrutura ainda conta com quartos com ar-condicionado, caminhas e sofás. A procura durante o mês de recesso escolar chegou a dobrar no local.

A chegada desses novos hóspedes, por sua vez, também é capaz de proporcionar uma geração de empregos em cadeia, já que a mão de obra para manutenção do local também se torna necessária.

“Se antes, em dias comuns, recebíamos uma média de 20 animais por dia, entre quinta e domingo temos recebido 40 cachorros ao dia. Com isso, a gente precisou reforçar os serviços de jardinagem”, conta Tânia.

Segundo a proprietária, nos meses comuns, os serviços de jardinagem e capinação da grama são feitos uma vez no mês. Com a alta procura de julho, ela precisou adicionar mais uma visita dos profissionais para realizar a manutenção, deixando o ambiente agradável para os olhos dos tutores, bem como oferecer bem-estar para os cães.

Por que o boom desse mercado?

Pouco mais de 800 mil cães de estimação adentraram os lares brasileiros, que hoje reúnem cerca de 55,9 milhões de cachorros, segundo o último censo realizado pelo Instituto Pet Brasil.

O aumento do tempo dos tutores em casa, devido ao home office, impulsionou a adoção ou compra de bichinhos e, agora, com o gradual retorno dos trabalhos presenciais, cresce a demanda por hotéis e creches para cachorros.

De acordo com o IPB, houve um incremento de 15,6% no rendimento do setor de serviços gerais para bichos de estimação, do qual as creches fazem parte junto dos hotéis, entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021. O faturamento dessa fatia corresponde a quase 10% do total do mercado pet no país, o equivalente a quase R$ 5 bilhões.

A dona de um desses hotéis, Juliana de Freitas Pereira, comemora o resultado do setor, que vem impulsionando não só a hospedagem dos pets no seu estabelecimento, mas também a busca por outros serviços relacionados ao bem-estar animal.

“Com a chegada de mais hóspedes, aumenta a saída de outros serviços, como banho e tosa, atendimento veterinário, uma vez que os animais só entram com carteira de vacinação em dia e adestramento”, conta.

Só em julho, os números do local apontam um aumento de 90% na procura por hospedagem, registro bem acima da expectativa dos donos e que, segundo eles, são reflexos da pandemia.

“Antes, a alta procura como essa só era sentida nas férias de fim de ano. A gente está surpreso com o movimento e acredita que o motivo da alta demanda é uma possível retração causada pela pandemia e que agora os tutores estão mais seguros para viajar”, complementa.

O local oferece várias brincadeiras para a recreação dos cachorros, que são separados por ordem de tamanho. Para lidar com a demanda, a empresa contratou dois freelancers para os fins de semana, sendo um para o banho e tosa e outro para a hotelaria.

Onde deixar meu pet?

Boas indicações e avaliações, higiene, espaço adequado e contrato são alguns bons pré-requisitos na hora de escolher o local. Claro que, mesmo assim, você deve averiguar os itens, já limitando a sua procura.

A internet também facilita muito esse processo. As avaliações tanto em redes sociais quanto em sites específicos permitem que você tenha uma noção da experiência de outros clientes.

Após o primeiro filtro na pesquisa, visitar os locais também se torna um movimento imprescindível. Fique atento à higiene, se os animais que ali estão parecem felizes e confortáveis, se há água limpa disponível e se os canis possuem um tamanho considerável.

Confira também se há espaço disponível para que ele brinque, se exercite e fique solto durante a maior parte do tempo. O canil deve ser utilizado apenas para a hora de dormir, de forma que os bichinhos fiquem seguros. O objetivo não é que eles fiquem presos o tempo todo.

É imprescindível também que o hotel mantenha funcionários 24 horas por dia, por motivos de segurança e para ficarem atentos a qualquer sinal de problema com os bichinhos.

Um profissional veterinário também é um fator primordial. Caso o profissional não fique no local, certifique-se de que exista um convênio com alguma clínica próxima e que esta funcione 24 horas.

Com relação a segurança, portões, grades e barreiras devem estar em todos os cantos do hotel a fim de proteger ao máximo o local e evitar qualquer possibilidade de fuga.

Lembre-se que um local como esse comporta vários animais ao mesmo tempo, o que dificulta uma atenção particular. Por isso você deve ter certeza de que ele está seguro e não terá a menor chance de escapar.

Ao decidir deixar seu pet em um hotel, é necessário que você cobre uma série de documentos e exigências por parte da administração do local.

Se isso não ocorrer, não pense que é porque eles são legais ou estão facilitando sua vida. Se eles não pedem para você, também não pedem para os demais clientes, o que pode comprometer a saúde do seu animal. Dentre as exigências, estão:

Caderneta de vacinação e vermifugação em dia;

Comprovação de que seu animal é sociável e não é agressivo;

Explique a rotina, alimentação, saúde e comportamento do seu pet;

Dados do proprietário, incluindo telefones de emergência seus e de algum conhecido que esteja próximo e possa ir ao local caso necessário.

Fonte: G1.globo.com