Confira o funcionamento dos serviços estaduais nos dias de jogos do Brasil na Copa

Nesta semana tem início a participação da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Catar 2022. A estreia do Brasil acontece nesta quinta-feira (24), às 16h, contra a seleção da Sérvia. Ainda pela primeira fase da competição, o time brasileiro joga novamente nos dias 28, às 13h, contra a Suíça, e no dia 02/12, às 16h, contra Camarões. Com isso, alguns serviços estaduais podem ter horários de funcionamento alterados nestas datas.

Veja abaixo o que abre e o que fecha e se programe.

Saúde

Durante os três jogos do Brasil nesta primeira etapa da Copa do Mundo os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-sangue Clínicas, Osasco, Mandaqui, Dante Pazzanese e Barueri terão funcionamento regular nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. O posto Stella Maris atenderá até às 14h em 24 de novembro e 2 de dezembro e, em 28 de novembro, o expediente se encerrará ao meio-dia. Para mais informações acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

Nos dias 24 de novembro de 2 de dezembro, as unidades das Farmácias de Dose Certa, Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona Leste da capital, atenderão até às 14h, e em 28 de novembro os expedientes se encerrarão às 11h, conforme decreto Estadual.

Poupatempo

O Poupatempo informa que o funcionamento dos postos durante os jogos do Brasil pela Copa do Mundo ocorrerá de forma parcial. Nos dias 24/11 (quinta-feira) e 02/12 (sexta-feira), as partidas acontecerão às 16h e, portanto, as unidades operam até às 14h. Já em 28/11 (segunda-feira), o jogo será às 13h e os postos funcionam até às 11h.

Importante reforçar que as opções digitais seguirão mantidas, 24 horas por dia, podendo ser acessadas pelo site (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo de celular Poupatempo Digital, assistente virtual, o P, que atende no portal e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974. São 245 opções para os cidadãos.

CPTM, Metrô e EMTU

Nos dias em que acontecerão os jogos do Brasil na Copa do Mundo, a operação de algumas empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão ajustes para que todos consigam chegar a seus destinos a tempo de assistir às partidas.

Trilhos

O horário de pico no Metrô e na CPTM será antecipado quando os jogos estiverem marcados para começar às 16h – por exemplo, na próxima quinta-feira (24/11). Nos dias em que o jogo começa às 12h ou 13h, a operação será monitorada pelas empresas para a entrada de mais trens, se houver necessidade.

Já a ViaMobilidade e a ViaQuatro estarão preparadas para inserir mais trens de acordo com a demanda nos dias e horários de jogos, bem como o aumento do efetivo nas estações próximas a locais que tradicionalmente atraem público para assistir aos jogos.

EMTU

Nos dias em que os jogos serão às 16h, haverá reforço na oferta de viagens a partir das 14h, com antecipação do horário de pico da tarde e monitoramento da demanda para eventuais ajustes na programação horária. Já nos dias com jogos às 12h ou 13h, a programação horária será mantida com monitoramento da demanda e eventuais ajustes, se necessário.

Bilhetes – Desde o final de 2020, o bilhete para ingresso na CPTM e no Metrô é um QR Code. O passageiro pode adquirir o bilhete digital QR Code pelo celular, sem a necessidade de impressão. A compra pode ser feita pelo aplicativo TOP ou pelo WhatsApp usando o canal oficial do TOP. Basta adicionar o número (11) 3888-2200 aos contatos do celular, solicitar atendimento e seguir as orientações.

Outra opção é comprar o bilhete digital impresso nas máquinas de autoatendimento (ATM) dentro das estações com cartão de débito. Importante tomar cuidado ao armazenar os bilhetes que não serão usados na hora para não danificar o papel.

Bikes – Os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. Aos sábados, domingos e feriados é permitido durante toda a operação comercial. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Sabesp

A Central de Atendimento (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias, assim como o telefone para emergências, o 195. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388 8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Na Agência Virtual (https://agenciavirtual.sabesp.com.br/home), onde é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços, o atendimento também é 24 horas ininterruptamente.

O atendimento online pelo chat terá funcionamento normal nos dias de jogos do Brasil, atendendo das 8h às 21h pelo link: https://sabesp-chat.sabesp.com.br/chat-externo. Vale destacar que os serviços pelo chat de consulta de débitos, 2ª via e falta de água têm atendimento automatizado 24 horas por dia.

Na Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482), o atendimento também será normal nas datas das partidas da seleção brasileira, das 8h às 18h. Também a Ouvidoria (0800 055 0565) terá expediente normal nesses dias, das 8h às 18h.

Agências – Funcionarão parcialmente mediante agendamento que deve ser feito acessando os links abaixo:

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado ficará à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Bom Prato

Os restaurantes Bom Prato funcionarão normalmente nos dias 24 e 28 novembro e 02 dezembro , em que a seleção brasileira se apresenta na Copa do Mundo do Catar.

Saiba mais sobre o programa Bom Prato, além dos endereços das unidades fixas e móveis, clicando aqui: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/bom-prato-funcionamento/.

Fazenda

Nos dias de jogos do Brasil, os postos da Fazenda no estado funcionam até duas horas antes das partidas. O cidadão também pode acessar o atendimento virtual com agendamento de senhas pelo site https://senhafacil.com.br/agendamento/.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo