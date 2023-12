Governo de SP abre inscrições para workshop sobre Neuroarquitetura

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), por meio do Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), está com as inscrições abertas para o workshop online sobre Neuroarquitetura. O curso irá apresentar como o design dos ambientes pode contribuir positivamente para experiência das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), como o layout, a iluminação, cores, texturas e acústica, criando um ambiente mais inclusivo e acolhedor.

(Foto: Reprodução / Portal do Governo do Estado de São Paulo)

“Compreender a complexidade sensorial e cognitiva é mais do que uma missão, é um compromisso com a dignidade e o bem-estar. Neste encontro que aborda arquitetura e neurociência será possível entender as estruturas que abrigam a diversidade, guiados pela empatia e expertise. Cada planta, cada cor, cada textura tornam-se elementos de uma linguagem universal de inclusão”, destaca o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

O workshop será realizado de forma online e as inscrições podem ser realizadas até esta terça-feira (12) clicando aqui. As vagas são limitadas. O curso, voltado à inclusão das pessoas autistas, será realizado de forma online na próxima quinta-feira (14), às 10h.

Serviço:

Workshop sobre Neuroarquitetura

Data: 14/12, das 10h às 12h

Formato: online, via Microsoft Teams

Vagas limitadas

Faça sua inscrição até o dia 12/12

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo