Motorista é preso após alterar placa com fita adesiva e ‘furar’ pedágio 59 vezes

Um motorista foi preso por estelionato depois de usar fita adesiva para adulterar a placa do carro e ‘furar’ o pedágio. A ação aconteceu na rodovia Fernão Dias, em Vargem, nesta terça-feira (24).

Motorista usava fita adesiva para adulterar placa de caminhão (Foto: Divulgação/ PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada pela equipe da concessionária dizendo que um caminhão tinha passado pela praça de pedágio sem pagar e, ao registrarem a placa, ela não conferia com o modelo do carro, que seria de um carro de passeio.

Os policiais começaram uma ronda na rodovia e encontraram o caminhão com a placa que começava com a letra E. Ao questionarem o motorista, ele disse que não sabia que a placa havia sido modificada, mas a polícia encontrou com ele rolos de fita adesiva vermelha, das mesmas cores da placa. Ele usava a fita para mudar a letra, que na verdade, era F.

Com a farsa, ele passou 59 vezes pelo pedágio em três meses sem pagar e as infrações eram entregues ao dono do carro de passeio. O motorista foi preso em flagrante e vai responder por estelionato e adulteração de veículo automotor.

Fonte: G1.globo.com