1° Encontro Atibaiense de Redução de Danos será realizado dia 15 de maio no Cine Itá

Como parte do Mês da Luta Antimanicomial, a Prefeitura de Atibaia realiza no próximo dia 15 o 1° Encontro Atibaiense de Redução de Danos: Uma conversa sobre álcool e drogas, saúde mental e direito. O debate acontecerá das 9h às 12h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), com inscrições pelo link bit.ly/encontro-reducao-danos-atibaia .

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Redução de Danos visa, por meio de diversos recursos, criar condições para melhora da qualidade de vida das pessoas que fazem o uso prejudicial de substâncias psicoativas. O 1° Encontro Atibaiense de Redução de Danos buscará propor um espaço para a apresentação de discussões pertinentes a esse campo a fim de fazer circular novos conhecimentos que ajudem os diferentes atores que participam direta ou indiretamente do cuidado das pessoas com sofrimento decorrente do consumo de substâncias psicoativas a desenvolverem ações não manicomiais, que promovam o cuidado em liberdade e a partir de práticas da Redução de Danos.

O evento contará com a participação da psicóloga especialista em Redução de Danos Joana Paula Camilo Pagliarini e do defensor público Marcelo Dayrell, especialista em direito Sanitário e Saúde Mental, além de abrir a exposição no Cine Itá com produções artísticas dos usuários do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II.

A Prefeitura de Atibaia programou atividades como palestras, rodas de conversa e outras ações sobre saúde mental neste mês de maio em diversos pontos da cidade para marcar o Mês da Luta Antimanicomial, visando relembrar que todo cidadão tem o direito fundamental à liberdade, o direito a viver em sociedade, além do direto a receber cuidado e tratamento nos serviços abertos, comunitários e territorializados.

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Atibaia é composta pelo CAPS II, direcionado ao tratamento de adultos com transtornos mentais graves e persistentes, pelo CAPS Álcool e Drogas (AD), inaugurado recentemente, e será novamente ampliada com o CAPS Infantojuvenil, que será inaugurado no dia 18, possibilitando à Secretaria de Saúde oferecer tratamento alternativo à internação, em um modelo de cuidado humanizado e integral realizado em diferentes modalidades e níveis de atenção, de acordo com as necessidades de cada pessoa.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia