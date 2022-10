10 alimentos ruins para a pele: veja lista

Os alimentos são o combustível do corpo humano. São eles que proporcionam a energia necessária para continuarmos saudáveis e menos propensos a doenças. Sendo assim, a má alimentação prejudica o corpo inteiro, e ingerir nutrientes ruins em excesso pode danificar alguns dos seus órgãos, incluindo o maior deles: a pele. Tanto que ela é a primeira a reagir com uma alimentação indevida, com surgimento de espinhas, excesso de oleosidade, perda de brilho e de tonicidade. Abaixo, vamos conhecer dez tipos de alimentos que, em excesso, prejudicam a saúde e a beleza da pele.

Frituras por imersão, sal, carnes processadas e derivados de leite podem ser prejudiciais à pele (Imagem Ilustrativa de Hans por Pixabay)

Dermatologista formada pela Unicamp, Natália Suzuki explica que a pele tem como principal função proteger o organismo do meio ambiente e de microrganismos nocivos. Mesmo que tenha capacidade de autorreparação, lubrificação e seja impermeável, ela precisa de cuidados para manter não só sua função como também sua própria saúde e beleza. Por isso, conversamos com Natália e a nutricionista Camila Guimarães, que listaram alguns dos principais alimentos e bebidas que são autênticos vampiros da juventude e podem prejudicar a pele.

“Eles geralmente são ricos em açúcar e gorduras modificadas, sem contar os alimentos ultraprocessados, os chamados industrializados, nos quais não conseguimos identificar os ingredientes à primeira vista e é mais fácil de nos enganarmos com a embalagem”, afirma a nutricionista Camila. Acompanhe!

1 – Biscoito de arroz

Famoso no mundo fitness e exaltado como o lanche saudável, o biscoito de arroz engana. Sua popularidade é tanta que atualmente ele é vendido em muitas variedades e receitas: com cobertura de iogurte, com chocolate ao leite, com temperos diferentes, e assim por diante.

“Longe de ser benéfico, no entanto, ele tem um alto índice glicêmico e pode causar picos nos níveis de açúcar no sangue. Consumido sem moderação, pode estar associado também ao surgimento de rugas. Infelizmente, a própria embalagem parece dizer o contrário”, explica Natália, ressaltando que grande parte das embalagens de produtos como esse são extremamente sensacionalistas e parecem vender algo saudável.

2 – Margarina

Foi realizado um estudo na Harvard Medical School alertando que o alimento deve ser evitado, uma vez que é rico em gorduras saturadas, mesmo aqueles vendidos como tendo baixo teor desse tipo de gordura.

“A gordura trans carrega um dano oxidativo enorme. Não adianta criarem diferentes versões, “feita com mais leite”, “mais saudável”, sendo que todas elas possuem gordura hidrogenada, causam o envelhecimento dos nossos tecidos e favorecem o surgimento de muitas doenças crônicas – ressalta Camila.

A revista Photochemistry and Photobiology divulgou um estudo impressionante em que foi avaliado o dano oxidativo e a função mitocondrial em peles expostas à radiação ultravioleta (RUV). Os resultados mostraram que as gorduras hidrogenadas (como as que a margarina contém) se correlacionam positivamente com a espessura da pele e rugas.

3 – Refrigerantes

“Mesmo aqueles que são light ou diet são produtos perigosos à saúde da pele, já que apresentam em sua composição a cafeína, conservantes e corantes. Com açúcar ou aspartame então, acentuam processos de compulsão e ansiedade, inchaços na pele e inflamações”, comenta a dermatologista Natália.

Bebidas ácidas e excessivamente açucaradas podem afetar a qualidade do sono também, o que é associado com o aumento dos sinais de envelhecimento intrínseco e a redução da função da barreira cutânea.

O melhor substituto continua sendo a água. Se a sede bateu, é melhor caprichar no consumo de água e sucos naturais, viu? A nutricionista Camila adverte que todas as versões dos refrigerantes devem ser evitadas para um envelheceimento com saúde.

4 – Carnes processadas

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, carnes processadas não são boas para a saúde. Entre outras coisas, elas contêm aditivos associados com inflamações e que podem danificar o colágeno da pele, o que acentua as rugas e marcas de expressão.

“O modo de preparo também é um pouco preocupante. Cozinhar alimentos em altas temperaturas ou queimá-los pode produzir compostos prejudiciais à saúde, como a acrilamida”, acrescenta Camila.

Eles costumam ser mais baratos e fáceis de preparar, mas salsicha, salame, presunto e outros ainda por cima colaboram para a inflamação da pele e a retenção de líquidos, por conta da grande quantidade de sal e aditivos químicos.

5 – Sal

Segundo uma pesquisa alemã publicada na revista Science, a estrela dos temperos, com o qual temos uma relação apaixonada demais (o brasileiro consome mais que o dobro da quantidade recomendada, de 5 gramas por dia), poderia ser a causa de lesões cutâneas produzidas pela dermatite atópica.

“O sal até pode ser utilizado para realçar o gosto dos alimentos, mas com cuidado. Quando consumido em excesso é capaz de causar a desidratação na pele entre outros problemas”, explica Camila.

O cloreto de sódio poderia provocar respostas alérgicas na pele, como é o caso da dermatite. Além disso, especialistas da Harvard Health Publishing advertem que esse elemento também desidrata e resseca nossa pele.

6 – Batata frita e outras frituras por imersão

Alimentos gordurosos em geral favorecem muito o surgimento da acne, pois estimulam a pele a produzir mais gordura através das glândulas sebáceas.

“No caso das batatas industrializadas, elas também são ricas em sódio, que causam retenção de líquidos. O ideal seria o preparo em casa, ou mesmo fazer a batata assada ao invés de frita”, sugere Camila.

Além disso, por terem um alto teor de carboidratos, as batatas liberam muitas moléculas de açúcar no sangue, fator que contribui para o envelhecimento precoce da pele.

7 – Barrinha de chocolate

Esses tabletes contêm um cacau altamente processado, que perdeu a maioria de seus componentes benéficos para a saúde, como os flavonoides (antioxidantes naturais).

Como se não bastasse, a famosa barrinha contém também gordura hidrogenada, farinha de baixa qualidade (quando há biscoito no meio) e açúcares. Um coquetel explosivo para a sua pele. Não aceite, hein?

A melhor opção é o chocolate amargo, rico em cacau. Sendo assim, uma barrinha de cereais saudável deve conter pouco açúcar e, se for de chocolate, a barrinha deve ter ao menos 70% de cacau para conservar todos os seus nutrientes.

8 – Bebidas Alcoólicas

O final de ano é tempo de festas e, com tantas celebrações, a ingestão de álcool costuma aumentar para as pessoas que bebem. Porém, o álcool também é um grande inimigo da pele. Ele causa desidratação, o que resseca a pele; estimula a produção de radicais livres, que causam seu envelhecimento precoce; provoca flacidez; e ainda tem uma ação vasodilatadora, que aumenta a oleosidade e a vermelhidão.

“Ele deixa a pele seca e desidratada, o que também causa aumento na produção de óleo para compensar a perda de água. Também faz suar mais, o que pode levar ao entupimento dos poros – explica Natália”.

Se possível, troque o álcool pela água e sucos de frutas.

9 – Laticínios

Eles fazem parte da rotina de muitas pessoas, mas não são muito bons para a pele de pessoas que tenham tendência à inflamação.

“O alto teor de gordura dos produtos lácteos pode entupir os poros da pele e fazer com que a pele fique mais oleosa, tornando-a mais propensa à acne”, ressalta Camila.

Portanto, consuma com moderação, optando por alternativas como o leite de amêndoas ou leite de soja, quando for possível.

10 – Pães, massas e bolos não integrais

Os queridinhos do café da manhã e lanche da tarde não ficaram de fora. A farinha branca, especialmente a de trigo, é ultrarrefinada, ou seja, passa por um processo industrial no qual perde muitas fibras e retém uma grande quantidade de glúten e de açúcares. E não, glúten não é o vilão da alimentação. Mas em pessoas mais sensíveis ao nutriente, podem causar um processo inflamatório que piora o aparecimento de acnes e o envelhecimento da pele. O ideal é investir em farinhas integrais. Mesmo as com glúten são, nesse caso, ricas em fibras, que contribuem para um intestino saudável. E um intestino saudável é um dos melhores amigos da pele bonita.

Fontes:

Camila Guimarães é nutricionista formada pela USP.

Natália Suzuki é dermatologista formada pela UNICAMP.

Fonte: EuAtleta